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20 de septiembre de 2026
Puro amor.

Sergio Lapegüe se convirtió en abuelo y explotó de emoción en las redes

Sergio Lapegüe festejó el nacimiento de Delfina, hija de Micaela Lapegüe, y compartió su emoción junto a Bochi, su mujer en Instagram.

La emoción de Sergio&nbsp; Lapegüe y Bochi, su mujer.

La emoción de Sergio  Lapegüe y Bochi, su mujer.

    Sergio Lapegüe se convirtió en abuelo por primera vez y compartió la enorme emoción que le provocó el nacimiento de Delfina, la hija de Micaela Lapegüe y Tomás Bartolomé. El periodista publicó imágenes junto a Silvia “Bochi” Todaro y aseguró que atraviesa “el momento más feliz”.

    Después de conocer la noticia, Sergio Lapegüe recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su alegría. Lo hizo mediante una publicación junto a su esposa, en la que ambos se mostraron emocionados por la llegada de la nueva integrante de la familia. “¡Nació! ¡Tenemos nieta! ¡Habemus Delfi! ¡Bendiciones!”, expresó ella en el posteo.

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    Por su parte, Sergio Lapegüe describió lo que significa para él haberse convertido en abuelo por primera vez.

    “Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente. Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida”, escribió.

    Luego, el periodista agregó: “Lloramos de felicidad. Bienvenida a la familia, Delfina Bartolomé Lapegüe. Bendiciones. Gracias, gracias, gracias @micalapegue y @tomibartolome por hacernos tan felices. Con @bochiok y el tío @franlapegue los amamos”.

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    La llegada de la pequeña ocurrió este sábado 19 de septiembre. Micaela, de 33 años, dio a luz a su primera hija, fruto de su relación con el piloto comercial Tomás Bartolomé.

    La noticia fue anunciada por la propia Micaela en sus redes sociales, donde presentó a la beba con una fotografía tomada en la clínica. En la imagen aparece junto a su pareja, con la recién nacida apoyada sobre el pecho.

    “Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto. Te amamos con nuestra vida entera”, escribió la actriz.

    El particular festejo de “Bochi”

    Silvia “Bochi” Todaro también encontró una manera particular de retratar la emoción de su esposo. En una de sus publicaciones mostró a Sergio recostado en el piso de la clínica.

    La imagen estuvo acompañada por un comentario con humor: “@sergiolapegue desplomado al momento de enterarse que nació Delfi”.

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