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20 de septiembre de 2026
Fuerte.

Sandra Bullock, en sus inicios en el cine: "Pedían que me bajara los pantalones"

Sandra Bullock se refirió a sus inicios en el cine y la actriz recordó que en aquellos días que se enfrentó “toda clase de pervertidos”.

Sandra Bullock recordó duros momentos.&nbsp;

Sandra Bullock recordó duros momentos. 

Sigue en cartel la película “Hechizo de amor: La magia continúa”, con Sandra Bullock y Nicole Kidman retomando sus roles en la película original. En medio de este éxito, la primera de ellas recordó sus inicios en el mundo del cine.

En una conversación con Jennifer Aniston para la revista Interview, Sandra Bullock recordaba sus primeros pasos en la industria. "Estaba en Nueva York, trabajaba de camarera y me presentaba a audiciones con toda clase de pervertidos, que me pedían que me bajara los pantalones", recordó aquellos días.

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"Y pensaba: 'No, ese papel no es para mí'. Iba abriéndome camino", continuó la actriz , explicando que, cuando eres actor tienes miedo constantemente a quedarte sin trabajo, "así que simplemente aceptas lo que te ofrecen y le sacas el máximo partido".

Sandra Bullock habló de sus inicios en el cine con Jennifer Aniston.

Sandra Bullock habló de sus inicios en el cine con Jennifer Aniston.

La decisión de Sandra Bullock en el cine

En medio de la entrevista con Jennifer Aniston, Sandra Bullock confesó el cambio que hizo en su carrera en el cine. "La única vez que tomé una decisión deliberada sobre mi carrera fue cuando dije: 'Tengo que dejar ya las comedias románticas', porque me estaban criticando muchísimo por ellas. Y acepté un papel en una película llamada Crash", rememoró sobre aquellos días de juventud.

Jennifer Anniston le preguntó a Sandra Bullock cuál creía que era la clave para construir una carrera sólida en la industria del cine, si tener talento, saber elegir el momento adecuado o saber cuándo decir que no.

"Tiene que ver con trabajar a tope. Trabajar en equipo y cuidar de los demás", contestó. "Y estar agradecida. Sé lo afortunada que soy, y sé que es algo efímero", sentenció la estrella del cine.

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