En qué anda la actriz Caterina Murino, protagonista de James Bond

Daniel Craig interpretó al célebre Agente 007 en cinco películas de James Bond entre 2006 y 2021 y tuvo a su lado a algunas de las más recordadas compañeras. En “Casino Royale” estuvo acompañado por la actriz italiana Caterina Murino.

La actriz interpretó a Solange Dimitrios , la esposa de Alex Dimitrios, un hombre vinculado con Le Chiffre. James Bond s e acerca a ella en las Bahamas mientras investiga a su marido y logra obtener información que lo ayuda en su misión.

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Antes de convertirse en una chica Bond, la prestigiosa actriz italiana había trabajado como modelo y ya había incursionado en el mundo del cine en Europa.

En Francia , se hizo conocida gracias a su participación en “El archivo corso” (2004), junto a Jean Reno, y L’Amour aux trousses (2005). Después de Casino Royale, su carrera siguió en el cine y la televisión , principalmente en producciones europeas.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran Escuadrón de élite (2015), Voces ocultas (2017), Le temps est assassin (2019) y Veneciafrenia (2021).

También formó parte del elenco de la serie Balthazar (2022-2023). En 2023 fue, además, maestra de ceremonias de la inauguración y la clausura del Festival de Venecia.

En agosto de 2025, Caterina Murino cumplió otro de sus grandes sueños y a los 47 años se convirtió en madre por primera vez. Junto a su pareja, el abogado francés Édouard Rigaud, le dio la bienvenida a Demetrio Tancredi después de atravesar un proceso de fertilización in vitro.