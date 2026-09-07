lunes 07 de septiembre de 2026
Escribinos
7 de septiembre de 2026
No para.

En qué anda la actriz Caterina Murino, protagonista de James Bond

La actriz italiana Caterina Murino fue protagonista de una película James Bond junto a Daniel Craig y siguió ligada al mundo del cine y las series.

Caterina Murino, como chica James Bond.&nbsp;

Caterina Murino, como chica James Bond. 

La actriz interpretó a Solange Dimitrios, la esposa de Alex Dimitrios, un hombre vinculado con Le Chiffre. James Bond se acerca a ella en las Bahamas mientras investiga a su marido y logra obtener información que lo ayuda en su misión.

Lee además
Olivia Nuss como Sofía Gala. 
Unas fichas.

Quién es la actriz que interpretó a Sofía Gala en la serie de Moria
La malvada de Avenida Brasil. 
No para.

En qué anda Adriana Esteves, la malvada de Avenida Brasil
La actriz, como chica Bond.

La actriz, como chica Bond.

Del modelaje a James Bond y otras películas

Antes de convertirse en una chica Bond, la prestigiosa actriz italiana había trabajado como modelo y ya había incursionado en el mundo del cine en Europa.

En Francia, se hizo conocida gracias a su participación en “El archivo corso” (2004), junto a Jean Reno, y L’Amour aux trousses (2005). Después de Casino Royale, su carrera siguió en el cine y la televisión, principalmente en producciones europeas.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran Escuadrón de élite (2015), Voces ocultas (2017), Le temps est assassin (2019) y Veneciafrenia (2021).

También formó parte del elenco de la serie Balthazar (2022-2023). En 2023 fue, además, maestra de ceremonias de la inauguración y la clausura del Festival de Venecia.

En agosto de 2025, Caterina Murino cumplió otro de sus grandes sueños y a los 47 años se convirtió en madre por primera vez. Junto a su pareja, el abogado francés Édouard Rigaud, le dio la bienvenida a Demetrio Tancredi después de atravesar un proceso de fertilización in vitro.

Temas
Seguí leyendo

Quién es la actriz que interpretó a Sofía Gala en la serie de Moria

En qué anda Adriana Esteves, la malvada de Avenida Brasil

En qué anda la Cicciolina, la actriz porno que pasó por el Bailando

Por qué Cameron Díaz le pegó una piña a Matthew Perry

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Internaron a Mirtha Legrand.  video
Alerta.

Preocupación por la salud de Mirtha: fue internada por una bronquitis

Las más leídas

Te Puede Interesar

La idea es colocar la cápsula del tiempo en la Plaza San Martín o en la Parroquia San Pablo de Turdera. 
Innovador.

Un mensaje al futuro: una iniciativa en Turdera para la humanidad del 2110