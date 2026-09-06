domingo 06 de septiembre de 2026
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6 de septiembre de 2026
En la lucha.

Brown de Adrogué sumó en Berisso, pero no puede salir del fondo

El 0-0 contra Villa San Carlos dejó a Brown de Adrogué a tres puntos del descenso. Lleva cinco fechas sin ganar y se viene el clásico con San Martín de Burzaco.

Brown de Adrogué igualó sin goles en Berisso.&nbsp;

Brown de Adrogué igualó sin goles en Berisso. 

Brown de Adrogué igualó 0-0 frente a Villa San Carlos en un partido deslucido correspondiente a la 34º fecha del Torneo de Primera B. En la antesala del clásico ante San Martín de Burzaco, el equipo conducido por Jorge Vivaldo quedó a tres puntos del descenso.

El local, que se escapó un poco de la zona caliente, fue el que más intentó, se mostró más activo, pero la faltó resolución en los metros finales. Brown de Adrogué tuvo solidez defensiva, aunque con algunos desacoples en la marca, pero se limitó a que le llegaran poco.

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Por su parte, el elenco de Berisso dispuso de su chance más clara con Rodrigo Salinas, que tocó la pelota sobre Matías Wysocki, pero el cierre sobre la línea de Mariano Pieres evitó la apertura del marcador.

Brown de Adrogué se aferró al punto

El Tricolor respetó el libreto a rajatabla, no pasar apremios y ver la chance de aprovechar alguna jugada de ataque. El Celeste lo fue a buscar, pero sus intentos acabaron en las seguras manos del arquero.

A media que se aproximaba el final, Brown de Adrogué se fue abrazando más al punto, que en su situación no le sirve de mucho. Lleva cinco fechas sin triunfos y la victoria de la UAI Urquiza lo dejó a tres unidades del descenso en el sprint final del campeonato.

En la próxima recibirá a San Martín de Burzaco en el clásico. Será el termómetro que puede ser el golpe anímico para alejarse de la zona roja o el castigo que deberá enfrentar para no caer en el abismo.

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