Murió por un golpe en un partido de fútbol en Villa Fiorito: el acusado va a juicio

En junio de 2025, Brandon Luna murió tras recibir un golpe durante un partido de fútbol en la localidad de Villa Fiorito . El responsable será llevado a juicio y hay fecha confirmada para empezar a juzgarlo.

El violento episodio ocurrió en el Club Juventud Unida de Fiorito . Mientras un grupo de jóvenes jugaba al fútbol, Luna recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar.

Desde el club explicaron a través de un comunicado que se trató de un choque desafortunado entre ambos jugadores y señalaron que Brandon golpeó su cabeza contra el suelo , lo cual le generó una grave lesión cerebral. Sin embargo, la familia de la víctima negó esa versión y aseguró desde un primer momento que el imputado le había pegado una patada en la cabeza .

Según informaron fuentes judiciales a La Unión , el acusado de golpear a Luna será llevado a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Lomas de Zamora. El proceso comenzará el 3 de diciembre de 2026.

La causa fue calificada como "homicidio con dolo eventual", figura que contempla los casos en los que el acusado no tiene la intención directa de matar, pero actúa con pleno conocimiento del riesgo mortal que implica su conducta.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Lomas de Zamora, que basó su acusación en los resultados de la autopsia y en el testimonio de al menos cuatro testigos.

Durante el juicio, la Justicia deberá develar si se trató de un accidente o de un golpe intencional del rival, tal como sostienen los familiares de Brandon. El acusado llegará al juicio en libertad. En caso de ser hallado culpable, se expone a una pena de 8 a 25 años de prisión.