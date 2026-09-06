Lanús suma 50 nuevas cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad

Lanús incorporó 50 nuevas cámaras de videovigilancia al Centro Unificado de Monitoreo.

Lanús incorporó 50 nuevas cámaras de videovigilancia al Centro Unificado de Monitoreo, como parte del Plan Integral de Seguridad impulsado por el Municipio. La adquisición, financiada con fondos municipales, busca ampliar las herramientas de prevención y disuasión del delito y se suma a los más de 1.000 dispositivos instalados en distintos puntos de la ciudad.

Lanús adquirió 35 cámaras varifocales y 15 domos , que serán incorporadas al sistema de monitoreo local. La compra fue realizada con fondos 100% municipales.

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Con esta incorporación, el distrito ya cuenta con más de 1.000 cámaras de videovigilancia instaladas a lo largo de la ciudad. El objetivo oficial es fortalecer la capacidad operativa del Centro Unificado de Monitoreo y ampliar las tareas de prevención y disuasión del delito.

Según informó el Municipio, una de las principales medidas fue el refuerzo del patrullaje, que se triplicó con la incorporación de 147 nuevos vehículos, 38 motos y más de 450 agentes .

A ese esquema se sumaron distintos dispositivos de prevención:

La Patrulla de Ordenamiento Urbano, en los ingresos y egresos del distrito.

Caminantes en los centros comerciales.

Ciclistas en los parques municipales.

Guardaparques.

La nueva base de la Fuerza Barrial de Aproximación en Remedios de Escalada.

También comenzó a funcionar la Escuela de Policía Municipal, cuya primera cohorte está integrada por 120 cadetes.

Otro de los componentes del sistema es el Anillo Digital, conformado por 40 cámaras lectoras de patentes y 10 pórticos.

Más herramientas para la prevención

El Municipio también destacó la colocación de más de 470 alarmas vecinales, conectadas con la aplicación Lanús Segura.

A estas medidas se suma la creación de la Cámara Penal del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que permitió conformar una Mesa Interpoderes de Seguridad y Justicia.

El espacio reúne al Ejecutivo municipal, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el Honorable Concejo Deliberante local, con el objetivo de coordinar acciones frente al delito.