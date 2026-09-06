Atropelló a un ciclista en Banfield y lo dejó tirado: está prófugo hace un año

Un conductor acusado de atropellar y dejar abandonado a un ciclista en Banfield continúa prófugo a más de un año del violento episodio. El dueño del auto, que había sido detenido, terminó sobreseído.

El terrible accidente ocurrió el sábado 23 de agosto de 2025 cerca de las 13:30. Jonatan, de 23 años, manejaba su bicicleta por la calle Ignacio Correa y, justo después de cruzar la calle La Plata , un Citroen C3 color negro lo embistió de frente a gran velocidad.

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El impacto hizo salir despedido al ciclista, quien dio dos vueltas en el aire y cayó violentamente sobre el asfalto . Lejos de asistirlo, el conductor aceleró y escapó a toda velocidad por la calle Ignacio Correa. De hecho, estuvo cerca de chocar con una moto en la esquina siguiente.

Ya pasó más de un año del violento choque y la víctima no pudo conseguir justicia. La Policía Bonaerense había ubicado el auto en una vivienda de José Mármol , partido de Almirante Brown . El dueño, de 47 años, fue detenido.

Un ciclista fue atropellado por un auto en #Banfield . El conductor lo dejó tirado y escapó. Ocurrió en Ignacio Correa y La Plata. pic.twitter.com/QwW8tCHahr

Sin embargo, el hombre arrestado no había sido el culpable del choque. Al momento de declarar, aseguró que no era él quien conducía el Citroen C3 al momento del accidente. Señaló como responsable a su empleado, quien le había quitado el vehículo.

“El dueño del auto estuvo detenido los primeros días. Luego fue excarcelado. El empleado le sacó el auto al dueño y está prófugo, tiene pedido de captura. Los testigos corroboraron que su empleado era problemático”, precisaron fuentes del caso a La Unión.

El detenido aseguró que no fue él quien atropelló al joven ciclista en Banfield.

En consecuencia, el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora dispuso el sobreseimiento del dueño del vehículo. “La causa sigue contra el conductor, que tiene orden de detención”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

De esta manera, el grave accidente continúa impune. La víctima tuvo que afrontar una cirugía en su cabeza, ya que había sufrido una fractura de cráneo severa y lesiones en su rostro. El conductor permanece prófugo de la Justicia y la causa no se reactivará hasta que lo encuentren.