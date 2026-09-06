domingo 06 de septiembre de 2026
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6 de septiembre de 2026
Quedó impune.

Atropelló a un ciclista en Banfield y lo dejó tirado: está prófugo hace un año

Escapó del lugar sin asistirlo. Se comprobó que le había sacado el auto al dueño y que luego embistió a un joven en Banfield. Nunca pudieron encontrarlo.

El accidente quedó filmado.
El accidente quedó filmado.

El terrible accidente ocurrió el sábado 23 de agosto de 2025 cerca de las 13:30. Jonatan, de 23 años, manejaba su bicicleta por la calle Ignacio Correa y, justo después de cruzar la calle La Plata, un Citroen C3 color negro lo embistió de frente a gran velocidad.

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El impacto hizo salir despedido al ciclista, quien dio dos vueltas en el aire y cayó violentamente sobre el asfalto. Lejos de asistirlo, el conductor aceleró y escapó a toda velocidad por la calle Ignacio Correa. De hecho, estuvo cerca de chocar con una moto en la esquina siguiente.

El accidente quedó impune

Ya pasó más de un año del violento choque y la víctima no pudo conseguir justicia. La Policía Bonaerense había ubicado el auto en una vivienda de José Mármol, partido de Almirante Brown. El dueño, de 47 años, fue detenido.

Sin embargo, el hombre arrestado no había sido el culpable del choque. Al momento de declarar, aseguró que no era él quien conducía el Citroen C3 al momento del accidente. Señaló como responsable a su empleado, quien le había quitado el vehículo.

“El dueño del auto estuvo detenido los primeros días. Luego fue excarcelado. El empleado le sacó el auto al dueño y está prófugo, tiene pedido de captura. Los testigos corroboraron que su empleado era problemático”, precisaron fuentes del caso a La Unión.

El detenido asegur&oacute; que no fue &eacute;l quien atropell&oacute; al joven ciclista en Banfield.

El detenido aseguró que no fue él quien atropelló al joven ciclista en Banfield.

En consecuencia, el Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora dispuso el sobreseimiento del dueño del vehículo. “La causa sigue contra el conductor, que tiene orden de detención”, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

De esta manera, el grave accidente continúa impune. La víctima tuvo que afrontar una cirugía en su cabeza, ya que había sufrido una fractura de cráneo severa y lesiones en su rostro. El conductor permanece prófugo de la Justicia y la causa no se reactivará hasta que lo encuentren.

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