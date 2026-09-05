Ocho atletas del Defensores de Banfield representarán a la Argentina en el Panamericano de Wushu y Kung Fu

Ocho atletas de Defensores de Banfield se preparan para vivir uno de los desafíos más importantes de sus carreras: representar a la Argentina en 15° Campeonato Panamericano de Wushu y 5º de Kung Fu , que se desarrollará del 5 al 11 de octubre en el Hotel Sheraton de Retiro.

El encuentro reunirá al rededor de 1.200 competidores de 16 países y contará con el apoyo del Comité Olímpico y de la Embajada de China . Para los representantes de Banfield, además, será la oportunidad de competir ante atletas de distintos puntos del continente sin tener que afrontar los costos y las dificultades de trasladarse al exterior.

"Para nosotros tener un torneo de categoría internacional acá en Buenos Aires es un gran alivio a nivel de traslado y de costos, y es una gran oportunidad para que atletas del Defensores puedan tener la experiencia de competir contra gente de México, de Estados Unidos, de Canadá", explicó a La Unión Diego González , maestro shifu y entrenador de la institución.

Diego, además de ser el profesor va a participar en la categoría senior, tradicional, chen tai ji qua, Humberto Vega Romo de 60 años estará en la modalidad tradicional Taiji 24, al igual que Solange Burnes , Valentín Santos Abd es categoría adulto y modalidad sanda.

Entre los representantes se encuentran: Tania González Zambelli, de 7 años; Isabella Padellaro, de 13; y Benjamín D’Agostino, de 11. Los tres competirán en Shaolin, pero Isabella en Juvenil y Tania y Benjamín en Junior con rutinas de puño y espada, una modalidad que exige precisión, coordinación, equilibrio, velocidad y preparación física. Leandro Blanco de la categoría Junior realizará la modalidad sanda.

5º Campeonato Panamericano de Kung Fu.

Un camino que comenzó hace meses

Llegar al Panamericano fue el resultado de un proceso que comenzó a principios de año, los atletas participaron de campus de entrenamiento y cinco torneo federados organizados en distintos puntos del país, donde fueron demostrando su nivel y sumando resultados. Las competencias se realizaron en Quilmes, Formosa, Defensores de Banfield, Parque de Lomas y Malvinas Argentinas, "los ocho que van a ir del Defensores participaron en esos torneos, clasificando en los primeros tres puestos", contó González.

Las medallas obtenidas fueron fundamentales en el camino hacia la selección, en distintas modalidades se tienen en cuenta tanto los resultados como la ejecución y el desempeño de cada competidor. "El camino fue muy largo y bello, como siempre, que es la preparación de un atleta. Ellos fueron haciendo todo un trabajo en conjunto. No estamos solos en la preparación", subrayó el entrenador. Los jóvenes cuentan con trabajo de preparación física y entrenamientos específicos en Defensores, donde desarrollan la tecnica y perfeccionan sus rutinas.

Tania será una de las participantes más jóvenes del torneo, Isabella comenzó kung fu con el objetivo de aprender a defenderse y en el arte marcial encontró herramientas para desarrollar la confianza y tolerancia a la frustración. Benjamín, se acerco a la disciplina a partir de su interés por las películas .

El encuentro reunirá al rededor de 1.200 competidores de 16 países.

Aprender a ganar y también a perder

Para Diego, una parte fundamental de la formación está relacionada con aprender a manejar los resultados y la presión de las competencias. "En las diferentes edades se trabaja mucho la motivación. A los chicos se los va motivando para que desarrollen capacidades de tolerancia a la frustración, todas las veces que no han ganado medalla, que no han salido en los primeros puestos. Todo eso va acumulando un conocimiento deportivo de lo que es un proceso", expresó.

En ese sentido, el entrenador remarcó que cada competencia tiene un objetivo diferente y que los torneos nacionales funcionan como parte de una preparación progresiva. "Todo deportista tiene un proceso deportivo de preparación, de competencia, de búsqueda, desarrollo de la competencia y así va mejorando día a día", subrayó.

Ahora, a días del Panamericano, el objetivo cambia, "la búsqueda es acercarse a los podios del torneo a través de mejorar las técnicas marciales, desarrollar las rutinas y los procesos", sostuvo. Para González, acompañar a sus alumnos hasta esta instancia significa: "Inmensa alegría, es como la preparación de una fiesta y el torneo se vuelve la fiesta esa que tanto preparaste, que estuviste esperando, buscando y que llegaste a ese momento tan bonito que es compartir, compartir con tanta gente en la competencia".

"El objetivo a futuro es poder llevar a competir a estos atletas a torneos mundiales".

Por eso, el primer objetivo para los chicos no estará necesariamente en una medalla, "es la experiencia", enfatizó y agregó "que atletas de 7 años, 10, 13 tengan la oportunidad de competir con gente de otros países es una experiencia única, compartir con ellos, charlar, conocerse, hacer amigos".

"El objetivo a futuro es poder llevar a competir a estos atletas a torneos mundiales", adelantó González. Y explicó que el calendario oficial de la Federación Argentina Wushu Kung Fu ya terminó, "vuelven a empezar el año que viene a principios de año y ahora lo que queda es prepararse para esos torneos", expresó.

El crecimiento del kung fu en Lomas

La presencia de atletas de la zona también representa, para el entrenador, una señal del crecimiento que atraviesa la disciplina en Lomas de Zamora, "genera una motivación para nuevas generaciones", concluyó.

Dos los torneos federados fue en el distrito, uno en el Parque Municipal de Lomas de Zamora y el otro en el Club Defensores de Banfield, ubicado en Penna 1610, "que desde este año tiene su torneo, es federado y genera justamente más competencia y más desarrollo deportivo para todos los atletas de del país", explicó.