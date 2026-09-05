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5 de septiembre de 2026
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Claudia Villafañe reveló la estrategia que tenía Diego Maradona para irse de trampa

Claudia Villafañe contó en El Trece el plan que armaba Diego Maradona para irse a bailar solo cuando estaban de novios sobre cómo se enteró de esas andanzas.

Diego Maradona y Claudia Villafañe cuando eran novios.&nbsp;

Diego Maradona y Claudia Villafañe cuando eran novios. 

"Me puse de novia muy chica, a los 15 años. Entonces, en ese momento, mis amigas iban a bailar y yo después ya iba con Diego”, comenzó contando Claudia Villafañe.

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"La Tata" también recordó que Diego Maradona solía ir solo a bailar y aseguró que ya era famoso y codiciado por otras mujeres: “Las chicas eran medio jodidas, eh”.

Mientras seguía cocinando, Claudia Villafañe también ventiló la exposición mediática del “10”: “Iba solo y se enteraba todo el mundo. Al otro día estaba en la tapa de un diario. Yo ya me acostumbraba. No es que era normal, pero bueno...”.

Cómo Claudia Villafañe se enteró de las andanzas de Diego Maradona

El momento más divertido de la anécdota llegó cuando a Diego Maradona le salió mal una de sus aventuras y cómo Claudia Villafañe se enteró de todo.

“Una vez salió solo. Vivíamos pasillo de por medio. Él se había comprado un auto y lo empujaba hasta la esquina cuando pasaba un colectivo para que yo no sintiera el sonido del arranque”, confesó en el ciclo de El Trece.

En su relato explicó cómo se enteró de lo ocurrido: “¿Sabés cómo me entero? Porque yo, a la mañana, cuando iba al colegio, pasaba a saludarlo y me atendió Don Diego, re enojado, y me retó:’¿A vos te parece a las horas que vinieron anoche?’. Y yo me quedé quieta y le dije: ‘Don Diego, yo no salí anoche’”.

Ante la picante anécdota, Jimena Monteverde reaccionó con humor y le dijo: “Igual, vos sos muy buena, Claudia. Pero viste, esas cosas de jóvenes...”.

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