sábado 05 de septiembre de 2026
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5 de septiembre de 2026
Gran oportunidad.

Banfield busca levantar la cabeza ante un Aldosivi que llega en crisis y presenta a Javier Sanguinetti

Después de dos derrotas en fila, Banfield viaja a Mar del Plata con el objetivo de sumar una victoria para mejorar su magro promedio en la Liga Profesional.

Banfield visita a Aldosivi en Mar del Plata.

Banfield visita a Aldosivi en Mar del Plata.

Banfield visitará este sábado a Aldosivi por la fecha 8 del Torneo Clausura con la necesidad de obtener un buen resultado en Mar de Plata para acrecentar su magro promedio en la Liga Profesional. En la ciudad balnearia y ante un rival directo, el Taladro tendrá como misión sumar un triunfo que le permita ganar tranquilidad para lo que viene.

El partido arrancará a las 13.30, se disputará en el estadio José María Minella y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

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Hoy, con siete puntos, el Taladro se ubica en el puesto 12 de la Zona A y está obligado a sumar una victoria para meterse nuevamente en la conversación por un lugar dentro de los playoffs.

En cuanto al equipo, Troglio no realizaría cambios y apostaría por los mismos futbolistas que fueron titulares ante Millonario en la última fecha.

Aldosivi, con un ex Banfield como nuevo entrandor

El conjunto marplatense no hizo pie en toda la temporada de la Liga Profesional y es uno de los equipos que está descendiendo a la Primera Nacional. Sin triunfos en lo que va de la temporada, se ubica último en la tabla anual, también en la zona B del Torneo Clausura, y para revertir esta situación contrató a Javier Sanguinetti, un referente del Taladro, que tendrá su presentación oficial en el Tiburón ante el club de sus amores.

El "Archu" Sanguinetti fue anunciado el viernes como nuevo director técnico y este sábado, con apenas un día de entrenamiento, afrontará un partido trascendental para equipo, que acumula dos empates y cinco derrotas en el actual campeonato.

Las posibles formaciones de Aldosivi y Banfield

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Bautista Dadín, Martín García, Lucas Castro, Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar.

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Brandon Oviedo, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham;Tomás Adoryán, Ignacio Pais, Federico Medina; Matías Hernández y Alexander Machado.

Árbitro: Sebastián Martínez

Hora: 13.30.

TV: ESPN Premium.

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