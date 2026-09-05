Banfield busca levantar la cabeza ante un Aldosivi que llega en crisis y presenta a Javier Sanguinetti

Banfield visitará este sábado a Aldosivi por la fecha 8 del Torneo Clausura con la necesidad de obtener un buen resultado en Mar de Plata para acrecentar su magro promedio en la Liga Profesional . En la ciudad balnearia y ante un rival directo, el Taladro tendrá como misión sumar un triunfo que le permita ganar tranquilidad para lo que viene.

El partido arrancará a las 13.30, se disputará en el estadio José María Minella y contará con el arbitraje de Sebastián Martínez . La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

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El equipo de Pedro Troglio arriba a este compromiso en medio de una serie de malos resultados, ya que perdió sus dos últimos partidos y eso lo alejó de los primeros lugares: 2 a 1 ante Newell's y 3 a 2 ante River Plate. Además, en la última semana, perdió a Bruno Sepúlveda , que se convirtió en refuerzo de Platense .

Hoy, con siete puntos, el Taladro se ubica en el puesto 12 de la Zona A y está obligado a sumar una victoria para meterse nuevamente en la conversación por un lugar dentro de los playoffs.

para visitar a Aldosivi por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026.#EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/5lbguSusqc — Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 4, 2026

En cuanto al equipo, Troglio no realizaría cambios y apostaría por los mismos futbolistas que fueron titulares ante Millonario en la última fecha.

Aldosivi, con un ex Banfield como nuevo entrandor

El conjunto marplatense no hizo pie en toda la temporada de la Liga Profesional y es uno de los equipos que está descendiendo a la Primera Nacional. Sin triunfos en lo que va de la temporada, se ubica último en la tabla anual, también en la zona B del Torneo Clausura, y para revertir esta situación contrató a Javier Sanguinetti, un referente del Taladro, que tendrá su presentación oficial en el Tiburón ante el club de sus amores.

El "Archu" Sanguinetti fue anunciado el viernes como nuevo director técnico y este sábado, con apenas un día de entrenamiento, afrontará un partido trascendental para equipo, que acumula dos empates y cinco derrotas en el actual campeonato.

Javier Sanguinetti llegó al Tiburón y dirigió su primera práctica este viernes



Conformación cuerpo técnico:

DT: JAVIER SANGUINETTI

AC: Adrián González

AC: Cristian Lovrincevich

PF: Hugo Díaz

EA: Enzo Noce



A ellos se suman:

PF: Silvio Desio y Emiliano Costa

VA: Jeremias… pic.twitter.com/UeIj7OTerN — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) September 4, 2026

Las posibles formaciones de Aldosivi y Banfield

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Bautista Dadín, Martín García, Lucas Castro, Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar.

Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Brandon Oviedo, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham;Tomás Adoryán, Ignacio Pais, Federico Medina; Matías Hernández y Alexander Machado.

Árbitro: Sebastián Martínez

Hora: 13.30.

TV: ESPN Premium.