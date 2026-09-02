Bruno Sepúlveda rescindió con Banfield y es nuevo refuerzo de Platense

Impacto en Banfield . El delantero Bruno Sepúlveda dejó el club y se convirtió en nuevo refuerzo de Platense en este Torneo Clausura de la Liga Profesional. El rionegrino marcó dos goles en la derrota del domingo pasado frente a River Plate y tenía grandes posibilidades de ser titular frente a Aldosivi.

Sin embargo, este miércoles hubo un giro de 180º entre Banfield y Bruno Sepúlveda . Según se informó, el goleador rescindió su contrato con el Taladro que venía en diciembre de este año y firmó en el Calamar hasta diciembre de 2027, convirtiéndose en nuevo refuerzo del equipo que dirige Martín Palermo .

Dura derrota. Banfield cayó ante la jerarquía de un River que se despertó en el Florencio Sola

No puede. Banfield le ganó tres partidos a River en el Lencho en los últimos ¡18 años!

El exBarracas Central había dejado atrás una larga serie de lesiones y en este semestre llevaba cuatro goles (Sarmiento de Junín, Newell’s y River Plate -2-), siendo una pieza importantes del ataque luego de las salidas de Tiziano Perrotta -comprado por Elche y cedido a defensa y Justicia- y Mauro Méndez –Tigre-.

Bruno Sepúlveda es nuevo refuerzo de Platense. *El delantero rescindió contrato con Banfield y firmó hasta diciembre de 2027 con su nuevo club. #TratoHecho @tribuna_ftbl https://t.co/kq7Hqx9Gbt

La posibilidad de que Bruno Sepúlveda dejara Banfield comenzó a hacer ruido en el receso. Fue uno de los apuntados por Estudiantes de Río Cuarto -jugó en el León del Imperio en 2020- para el Torneo Clausura .

Precisamente, en la previa del partido con los cordobeses de la 3º fecha, se daba por hecho que ese sería su último partido con la camiseta del Taladro para sumarse a Platense y que, por el contrario, Banfield iba a la carga por Luciano Giménez, sin lugar en Estudiantes de La Plata, cosa que finalmente no ocurrió.

Bruno Sepúlveda rescindió contrato con Banfield.

Como es la historia hoy: ambos compartirán plantel en el club de Vicente López, que además en una actuación histórica se clasificó para los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Banfield pierde arriba

Para el técnico Pedro Troglio es una baja importante, porque Bruno Sepúlveda estaba recuperado físicamente y respondiendo con goles, algo que a Banfield le venía costando desde que se quedó con Tiziano Perrotta y Mauro Méndez, sus principales cartas de gol.

Hasta el final del duro semestre que afrontará Banfield en su lucha por mantener la categoría, el DT contará con Alexander Machado -refuerzo de este mercado de pases- y Federico Anselmo como principales referentes de área.