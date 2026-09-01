Cuánto recaudó Banfield frente a River: números impactantes

Los hinchas de River Plate en el estadio de Banfield.

El domingo se vivió una verdadera fiesta en el estadio Florencio Sola , donde Banfield recibió a River Plate por la 7º fecha de la zona B del Torneo Clausura . Para la dirigencia del Taladro fue positiva la jornada que contó con la presencia de hinchas visitantes, que dejó buenos números para las arcas de la institución.

En conjunto con la A.Pre.Vi.De. y los organismos de seguridad se pudo montar el operativo para que los hinchas visitantes accedieran hasta Peña y Arenales. Banfield puso a disposición 7.000 localidades a un valor de $110 mil que se agotaron rápidamente. El público Millonario respondió pese a no estar cumpliendo una buena campaña en este comienzo de semestre.

Mercado de pases. El colombiano Manuel Arteaga firmó con Banfield y se convirtió en el séptimo refuerzo

No puede. Banfield le ganó tres partidos a River en el Lencho en los últimos ¡18 años!

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, se puso en conocimiento que “el Club Atlético Banfield comparte con sus socios y socias el detalle de los ingresos y egresos correspondientes al partido ante River Plate , reafirmando el compromiso de esta Comisión Directiva con la transparencia y la administración responsable de los recursos del club”.

De esta manera, los números fueron los siguientes: el total alcanzó los $775.565.000, mientras que los gastos operativos y organizativos fueron de $183.291.275, dejando un resultado neto de $592.273.725.

Agradecimientos a socios/as

Asimismo, el club reconoció que “el resultado fue posible gracias al esfuerzo colectivo de miles de socios y socias. Para este encuentro se implementó un Aporte Extraordinario para quienes accedieron a la Platea Eliseo Mouriño. A esto se sumó la venta de entradas para el público visitante, que también formó parte de la recaudación total”.

Banfield recibió visitantes por tercera vez en el año.

En ese sentido, valoraron que “significó un esfuerzo económico adicional. Por eso, agradecemos profundamente a cada socio y socia. Estos fondos son de vital importancia para el proceso de saneamiento y reconstrucción que estamos llevando adelante”.

La tercera en el Lecho Sola

Banfield recibió visitantes por tercera vez en la temporada 2026. A River Plate, durante el Torneo Apertura se sumaron Huracán y Racing Club.

Por la 1º fecha, Banfield le abrió sus puertas al Quemero el 22 de enero; mientras que el 14 de febrero, por la 5º fecha hizo lo propio con la Academia.

Pero en el Torneo Clausura 2025 hubo otro antecedente. Racing Club también visitó el estadio Florencio Sola, por la 12º fecha, el 11 de octubre.