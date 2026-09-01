martes 01 de septiembre de 2026
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1 de septiembre de 2026
Más problemas.

Callejero Fino sigue detenido: por qué podría complicarse su situación

El cantante Callejero Fino continúa detenido e incomunicado en la Comisaría 4° de Tigre, en Benavídez, y revelaron una foto que podría comprometerlo.

Callejero Fino sigue detenido en Tigre.&nbsp;

Callejero Fino sigue detenido en Tigre. 

Callejero Fino y su acompañante fueron detenidos cuando circulaban a bordo de una Volkswagen Amarok sin patente. Durante el procedimiento, efectivos de la Policía Bonaerense encontraron en el vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

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“Ayer, en la fiscalía, declararon tanto Callejero Fino como su primo Joel. Ambos dijeron que el arma no les pertenecía. Callejero Fino dijo que el arma no era de él”, informó el cronista en América TV.

Ambos detenidos se desligaron de la propiedad del arma y ahora será la investigación judicial la que deberá establecer a quién pertenecía y cómo llegó a la camioneta en la que circulaban.

Callejero Fino sigue detenido.

Callejero Fino sigue detenido.

La foto que podría complicar más a Callejero Fino

Carlos Salerno reveló en el programa de Pamela David la existencia de una foto que podría convertirse en un nuevo elemento para los investigadores. “Tengo una bomba de Callejero Fino. Me acaban de pasar una foto que lo va a complicar aún más a Callejero Fino”, anticipó el panelista.

En la foto se ve al cantante junto a un hombre señalado en el programa como un conocido barrabrava de Racing Club de Avellaneda. Según la información, esa persona le habría entregado tiempo atrás al artista un arma de características similares a la secuestrada durante el procedimiento.

“Hay un conocido barra de Racing Club que hace poco tiempo le hizo entrega a Callejero un arma, una Glock calibre .40”, afirmó. De todos modos, no se determinó en la Justicia que el arma que aparece mencionada en relación con aquella fotografía sea efectivamente la misma que fue encontrada en la camioneta.

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