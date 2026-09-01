Se jubiló el director de la Escuela N°59 de Lomas y lo sorprendieron con una gran despedida

Se jubiló y le hicieron saber en la escuela de Lomas, lo mucho que lo quieren y cuánto lo van a extrañar.

El director de la Escuela Primaria N°59 de Lomas , Bernardo Acuña, se jubiló, y en su último día de trabajo, toda la comunidad educativa lo homenajeó con una espectacular despedida donde no faltó nada: se acercaron exalumnos, hubo danzas, murga y hasta lo vistieron de rey para recordar que ha sembrado amor y educación.

Durante meses, las autoridades y los alumnos de la Escuela Teniente Coronel de Marina Luis Piedra Buena, ubicada en Champalanne 2608, Lomas, estuvieron preparando la innovadora despedida del docente que es director desde 2010.

"Quisimos brindarle un emotivo homenaje para esta despedida. Vinieron autoridades, inspectores, exalumnos y docentes jubiladas. Los que no pudieron estar mandaron videos. Los alumnos hicieron una representación de su trayectoria de todo lo que hizo en su labor como docente durante su vida", comenzó contando Mariana Sbordi, orientadora Educacional en la escuela.

Desde un arco lleno de globos hasta bailes especiales que le dedicaron los chicos, fueron parte de la jornada en la que no faltó nada ni nadie. "La profesora de inglés preparó especialmente una canción de Los Beatles que es la banda preferida del director, interpretada por los alumnos con mucho amor", detallaron.

El recibimiento fue con muchos papelitos, bengalas de colores y fue invitada especialmente la familia de Acuña. "También se acercó a la escuela la murga del barrio que se llama 'Los elegantes'. Una mamá leyó un emotivo texto en representación de todos los padres de la escuela al igual que una de las docentes que agradeció al director por su empatía constante y por ser un excelente líder", resaltó la docente, Marcela Torres.

Para finalizar la jornada lo acompañaron a la puerta, lo subieron a una camioneta para que se despida del barrio de la escuela y los vecinos se agolparon en las inmediaciones a saludar al profesor, docente y director que supo sembrar en cada lugar donde trabajó esa amorocidad que le devolvieron este festejo y despedida tan particular.

Amado y respetado por toda la comunidad educativa, Bernardo o también reconocido por los alumnos como "San Bernando", pudo cumplir su tarea de manera efectiva y con resultados más que evidentes. "Desde el '86 que es docente. En la Escuela 59, está desde 2001, porque primero fue Vicedirector. También trabajó en la 26, la 38, la 60 y la 81", recordó sobre la carrera del gran director, otra de las docentes que compartieron el día a día, Yamila Moreno.

"San Bernardo" para todos

Respecto al seudónimo "San Bernardo" contaron que lo bautizaron así porque es "el patrono de todos los docentes" para quienes lo conocen y han trabajado con ellos.

"Es el mejor ejemplo de la docencia, por su trayectoria intachable, por su trato cordial, paternal con todos", aseguraron sobre Bernardo Acuña que hasta casi concursa para inspector, según resaltaron sus colegas.

Pero este gran docente, siempre prefirió quedarse en la escuela, con los chicos, con sus colegas, con sus pares y trabajar en el verdadero campo de la educación. "Siempre le gustó y prefirió estar cerca de los alumnos y la comunidad y todos coincidimos que es mejor persona que cualquier título que ha adquirido", concluyeron los que realmente lo quieren como esa persona entrañable que siempre estará presente en cada rincón de la escuela 59 o de alguna otra en la que dejó huella el gran Bernardo Acuña.