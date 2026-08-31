La Escuela de Emprendedores de Lomas brinda herramientas para potenciar proyectos

En la Escuela de Emprendedores del Municipio, los vecinos de Lomas de Zamora incorporan nuevas herramientas y conocimientos para potenciar sus proyectos. La próxima semana comenzará una nueva capacitación gratuita.
La próxima semana comenzará una nueva capacitación gratuita para que los vecinos aprendan sobre redes, marca, identidad y estrategias de publicidad.
En la Escuela de Emprendedores del Municipio, los vecinos de Lomas de Zamora incorporan nuevas herramientas y conocimientos para potenciar sus proyectos. La próxima semana comenzará una nueva capacitación gratuita.
En la Sede de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ubicada sobre Manuel Castro 192, realizarán un curso de redes en el que los participantes aprenderán sobre la construcción de una marca e identidad propia, el uso de Instagram y WhatsApp para que sean canales de venta efectivos, estrategias de contenido y publicidad, y cuestiones vinculadas al naming, color, tipografía y tono de marca.
"Mediante la Escuela de Emprendedores buscamos llegar a cada rincón de nuestro territorio con una propuesta de manejo de redes sociales para que vecinos y vecinas adquieren herramientas que les permiten mejorar las oportunidades de mostrar sus productos y comercializarlos de forma más efectiva en distintas plataformas", destacaron desde la Subsecretaria de Desarrollo Productivo.
La primera clase será el jueves 3 de septiembre, de 17 a 19, y luego habrá encuentro el 17, 24 y 1 de octubre. Los interesados en participar tienen que llenar este formulario con sus datos.
A las empresas y comercios de Lomas que necesitan incorporar trabajadores, el Municipio les ofrece un servicio de intermediación laboral para acompañarlas en todo el proceso de selección y encontrar los perfiles que mejor se adapten a la búsqueda.
Mediante el programa Empleo Lomas pueden publicar su búsqueda laboral en la página web oficial. Desde el Municipio se van a encargar de encontrar y analizar a los mejores postulantes, contactar a los perfiles afines al puesto a cubrir y organizar entrevistas presenciales para finalizar el proceso de forma exitosa.
Este servicio de intermediación laboral se sugiere para puestos que requieren formación académica, técnica o experiencia. Los interesados en acceder y recibir más información tienen que mandar un mail a [email protected] o comunicar al WhatsApp 11-2438-5852.