La Escuela de Emprendedores de Lomas brinda herramientas para potenciar proyectos

En la Escuela de Emprendedores del Municipio , los vecinos de Lomas de Zamora incorporan nuevas herramientas y conocimientos para potenciar sus proyectos. La próxima semana comenzará una nueva capacitación gratuita .

En la Sede de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora , ubicada sobre Manuel Castro 192 , realizarán un curso de redes en el que los participantes aprenderán sobre la construcción de una marca e identidad propia , el uso de Instagram y WhatsApp para que sean canales de venta efectivos, estrategias de contenido y publicidad, y cuestiones vinculadas al naming, color, tipografía y tono de marca .

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"Mediante la Escuela de Emprendedores buscamos llegar a cada rincón de nuestro territorio con una propuesta de manejo de redes sociales para que vecinos y vecinas adquieren herramientas que les permiten mejorar las oportunidades de mostrar sus productos y comercializarlos de forma más efectiva en distintas plataformas", destacaron desde la Subsecretaria de Desarrollo Productivo.

La primera clase será el jueves 3 de septiembre, de 17 a 19, y luego habrá encuentro el 17, 24 y 1 de octubre. Los interesados en participar tienen que llenar este formulario con sus datos.

Un servicio para empresas y comercios de Lomas de Zamora

A las empresas y comercios de Lomas que necesitan incorporar trabajadores, el Municipio les ofrece un servicio de intermediación laboral para acompañarlas en todo el proceso de selección y encontrar los perfiles que mejor se adapten a la búsqueda.

Mediante el programa Empleo Lomas pueden publicar su búsqueda laboral en la página web oficial. Desde el Municipio se van a encargar de encontrar y analizar a los mejores postulantes, contactar a los perfiles afines al puesto a cubrir y organizar entrevistas presenciales para finalizar el proceso de forma exitosa.

Este servicio de intermediación laboral se sugiere para puestos que requieren formación académica, técnica o experiencia. Los interesados en acceder y recibir más información tienen que mandar un mail a [email protected] o comunicar al WhatsApp 11-2438-5852.