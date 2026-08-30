El terrible episodio por el que Nicole Neumann dejó de comer carne

Nicole Neumann es protectora y rescatista de animales desde hace muchos años y suele dar refugio a animales en su propia casa. Además dejó de comer carne, para mantener una dieta vegetariana y luego ya pasar a tener una alimentación vegana.

La modelo contó el motivo por el cual, cuando tenía apenas 23 años, dejó de consumir carne debido a un episodio que marcó un antes y un después en su vida.

“Yo me hice vegetariana por una oveja llamando a su cría”, sostuvo en su programa de streaming Solo con Niki , el cual comparte con su hermana Geraldine Neumann, Juan Otero y Justina Scasso.

Nicole Neuman describió en detalle lo que sucedió aquel día en un campo. “Me invitaron a un haras, un lugar donde crían caballos. De golpe había una oveja que balaba”, inició recordado aquellos días.

Conmovida y movilizada por la angustia del animal, le preguntó al capataz del campo por qué la oveja no paraba de balar y él le dio una respuesta que la atravesó emocionalmente: “Me dijo: ‘Lo que pasa es que esta mañana le carneamos el cordero para comerlo y lo anda buscando’”.

Nicole Neumann habló de todo.

“Nunca más en la vida voy a tocar un pedazo de carne”, se aseguró a sí misma en ese momento. “Es el hijo de alguien. Los pedazos de carne que se comen son el hijo de alguien que después lo busca desesperada, que sufre y además le quitaron la vida al que te comiste”, reflexionó Nicole Neumann sobre ese momento.

“Además, queda una madre. Yo en ese momento todavía no lo era y ahora que lo soy lo vivo peor, y es un espanto”, sentenció la modelo sobre el episodio que cambió su vida y su alimentación para siempre.