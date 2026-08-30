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30 de agosto de 2026
Sin vueltas.

El terrible episodio por el que Nicole Neumann dejó de comer carne

Nicole Neumann recordó un momento que vivió en el campo hace más de dos décadas que la llevó a dejar de comer carne y cambiar su alimentación.

Confesiones de Nicole Neumann.
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La modelo contó el motivo por el cual, cuando tenía apenas 23 años, dejó de consumir carne debido a un episodio que marcó un antes y un después en su vida.

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“Yo me hice vegetariana por una oveja llamando a su cría”, sostuvo en su programa de streaming Solo con Niki, el cual comparte con su hermana Geraldine Neumann, Juan Otero y Justina Scasso.

La oveja que conmovió a Nicole Neumann

Nicole Neuman describió en detalle lo que sucedió aquel día en un campo. “Me invitaron a un haras, un lugar donde crían caballos. De golpe había una oveja que balaba”, inició recordado aquellos días.

Conmovida y movilizada por la angustia del animal, le preguntó al capataz del campo por qué la oveja no paraba de balar y él le dio una respuesta que la atravesó emocionalmente: “Me dijo: ‘Lo que pasa es que esta mañana le carneamos el cordero para comerlo y lo anda buscando’”.

Nicole Neumann habló de todo.

Nicole Neumann habló de todo.

“Nunca más en la vida voy a tocar un pedazo de carne”, se aseguró a sí misma en ese momento. “Es el hijo de alguien. Los pedazos de carne que se comen son el hijo de alguien que después lo busca desesperada, que sufre y además le quitaron la vida al que te comiste”, reflexionó Nicole Neumann sobre ese momento.

“Además, queda una madre. Yo en ese momento todavía no lo era y ahora que lo soy lo vivo peor, y es un espanto”, sentenció la modelo sobre el episodio que cambió su vida y su alimentación para siempre.

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