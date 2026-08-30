Ingrid Grudke contó cómo descubrió la traición de su ex: "Se besaban mientras..."

Ingrid Grudke contó en PH Podemos Hablar cómo descubrió la relación entre su expareja, Martín Colantonio, y Andrea Miranda, esposa de su sobrino. La modelo describió la situación como una “traición doble” y reveló que encontraron chats, fotos y videos que comprometían a ambos.

La historia salió a la luz cuando Andy Kusnetzoff pidió que pasaran al punto de encuentro quienes se hubieran sentido traicionados por alguien en quien confiaban. Grudke avanzó y explicó por qué lo que vivió tuvo un impacto particular.

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“Jamás pensé que mi pareja se iba a meter con alguien del núcleo íntimo familiar y es algo que me rompió”, aseguró la modelo durante el programa de Telefe.

Según relató, Andrea Miranda no era solamente la esposa de su sobrino, sino también una persona de su máxima confianza. Después de la cuarentena de 2020, Grudke había formado una empresa junto a Colantonio y ambos habían decidido poner al frente a alguien de confianza: la esposa del hijo de la hermana mayor de Ingrid.

La modelo, nacida en Oberá, Misiones, contó que por entonces viajaba constantemente a Buenos Aires por cuestiones laborales, ya que hacía Los 8 Escalones todos los días.

El rumor que empezó a crecer en Posadas

Mientras ella iba y venía entre Buenos Aires y Posadas, comenzó a circular un rumor cada vez más fuerte. Algunos amigos finalmente se animaron a contarle lo que se comentaba. “Se los veía por la calle aunque tenían una estrategia para disimular”, relató Grudke.

La modelo explicó que confía plenamente cuando deposita su confianza en alguien, por lo que nunca imaginó que su pareja pudiera involucrarse con una persona perteneciente a su núcleo familiar.

Ante la pregunta de Kusnetzoff sobre cómo enfrentó la situación, Grudke contó que primero habló con Colantonio. Según su relato, él continúa negando la relación hasta el día de hoy, pese a las pruebas que, de acuerdo con lo que contó, fueron encontradas.

Chats, fotos y videos: las pruebas que encontraron

El caso también involucró al sobrino de Grudke, quien, según contó la modelo, quedó afectado por lo ocurrido. El joven tenía alrededor de 25 años y había descubierto una conversación que ella calificó como “cruel y perversa”.

A partir de esa situación aparecieron distintas evidencias. Grudke aseguró que encontraron fotos y videos de sexting, además de conversaciones vinculadas con dinero y un negocio que se habría hablado a sus espaldas.

La modelo también relató un detalle que, según explicó, pudo conocer a través de los mensajes que quedaron expuestos. “Yo capaz me iba a bañar y ellos estaban a los besos en el ascensor. Lo sé por los chats”, contó en PH Podemos Hablar.

#PodemosHablar | Ingrid Grudke y la doble traición de su ex con la esposa de su sobrino: "Se besaban en el ascensor cuando me bañaba" https://t.co/We1QKRBpil — telefe (@telefe) August 30, 2026

Según Grudke, la información quedó al descubierto de una manera inesperada: “Ellos mismos se mandaron al muere porque dejaron una computadora abierta”. Por eso, al recordar todo lo sucedido, resumió la experiencia con una frase contundente: “Es casi de novela lo que me pasó”.