domingo 30 de agosto de 2026
Escribinos
30 de agosto de 2026
Vintage.

Cómo fue el romance de Carlín Calvo y Patricia Echegoyen

Carlín Calvo y Patricia Echegoyen estuvieron juntos durante un par de años y la actriz mantiene un lindo recuerdo de su romance con el galán.

Carlín Calvo y Patricia Echegoyen, en los 90.&nbsp;

Carlín Calvo y Patricia Echegoyen, en los '90. 

Patricia Echegoyen mantiene un grato recuerdo de esa relación que tuvo con Carlín Calvo, que ocurrió cuando el actor estaba en un pico de popularidad a principio de los '90.

Lee además
Vuelve Taxi.
Sobre las tablas

Vuelve "Taxi", el éxito que protagonizaron Ricardo Darín y Carlín Calvo
Facundo, el hijo de Carlín Calvo.
¡Ups!

Por qué metieron preso a un hijo de Carlín Calvo en Hawái

“Lo conocí en 1990, mientras ensayábamos la obra Mi familia, que hicimos después del éxito Amigos son los amigos. Él fue muy importante para mí”, contó hace unos años Patricia Echegoyen sobre ese romance.

La relación se extendió por un par de años y terminó en buenos términos. “Compartimos dos hermosos años y aprendí mucho. Siempre tengo presente sus famosas frases. Fue un galán con todas las letras, muy coqueto. Amaba a su público y era afectuoso y solidario con todos. Tenía mucho humor”, expresó la actriz.

Patricia Echegoyen también contó que fue “muy dolorosa” la última etapa de la vida de Carlín Calvo, luego de sufrir un par de ACV. Además contó una infidencia que parece que la marcó: “Amaba el tema ‘A mi manera’”.

Carlin Calvo, en sus días de galán.

Carlin Calvo, en sus días de galán.

Los romances de Carlín Calvo

Carlín Calvo también tuvo romances con varias mujeres, como María Noel Genovese, Cecilia Cenci, Luisina Brando, Marisa Mondino y Adriana Salgueiro.

En 1998 se enamoró de la psicóloga Carina Galucci y no dudó en pasar por el Registro Civil. Juntos tuvieron dos hijos, Facundo y Abril. La relación terminó en 2010 después de una fuerte crisis de pareja.

Temas
Seguí leyendo

Vuelve "Taxi", el éxito que protagonizaron Ricardo Darín y Carlín Calvo

Por qué metieron preso a un hijo de Carlín Calvo en Hawái

Cómo fue la historia de amor de Luisina Brando y Carlín Calvo

Ingrid Grudke contó cómo descubrió la traición de su ex: "Se besaban mientras..."

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Maxi López volvió a hablar sobre Mauro Icardi en PH Podemos Hablar y sorprendió.
A corazón abierto.

Maxi López habló de Mauro Icardi y reveló qué fue lo que más le dolió de la traición

Las más leídas

Te Puede Interesar

Ingrid Grudke, a corazón abierto en PH Podemos Hablar.
Confesión.

Ingrid Grudke contó cómo descubrió la traición de su ex: "Se besaban mientras..."