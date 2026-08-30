Cómo fue el romance de Carlín Calvo y Patricia Echegoyen

Carlín Calvo , fallecido el 11 de diciembre de 2020 a los 67 años, tuvo varias historias de amor a lo largo de su vida, en especial con varias de sus colegas profesión. Patricia Echegoyen fue una de las actrices que las que el galán tuvo un romance.

Patricia Echegoyen mantiene un grato recuerdo de esa relación que tuvo con Carlín Calvo , que ocurrió cuando el actor estaba en un pico de popularidad a principio de los '90.

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“Lo conocí en 1990, mientras ensayábamos la obra Mi familia, que hicimos después del éxito Amigos son los amigos. Él fue muy importante para mí”, contó hace unos años Patricia Echegoyen sobre ese romance.

La relación se extendió por un par de años y terminó en buenos términos. “Compartimos dos hermosos años y aprendí mucho. Siempre tengo presente sus famosas frases. Fue un galán con todas las letras, muy coqueto. Amaba a su público y era afectuoso y solidario con todos. Tenía mucho humor”, expresó la actriz.

Patricia Echegoyen también contó que fue “muy dolorosa” la última etapa de la vida de Carlín Calvo, luego de sufrir un par de ACV. Además contó una infidencia que parece que la marcó: “Amaba el tema ‘A mi manera’”.

Carlin Calvo, en sus días de galán.

Los romances de Carlín Calvo

Carlín Calvo también tuvo romances con varias mujeres, como María Noel Genovese, Cecilia Cenci, Luisina Brando, Marisa Mondino y Adriana Salgueiro.

En 1998 se enamoró de la psicóloga Carina Galucci y no dudó en pasar por el Registro Civil. Juntos tuvieron dos hijos, Facundo y Abril. La relación terminó en 2010 después de una fuerte crisis de pareja.