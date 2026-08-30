Nuevo homenaje a los 31 desaparecidos del ENAM de Banfield

El ENAM es una escuela comprometida con la memoria y los derechos humanos.

El ENAM , una de las escuelas emblemáticas de Banfield , tiene 31 desaparecidos en la dictadura militar que son conocidos como La División Perdida . Este lunes 31 de agosto, a las 10.30, habrá un nuevo homenaje para recordarlos y fortalecer la memoria colectiva .

En el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas , en la escuela ubicada sobre la calle Manuel Castro 990 descubrirán una placa con un código QR que, al escanearlo con el celular, brindará acceso a una página web con información detallada sobre la historia de La División Perdida.

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Esta iniciativa forma parte del programa Cartografías Íntimas en Comunidad . "Las placas azules de cerámica son irrompibles y tienen un código QR que brinda acceso a una página web que diseñamos para recordar y mantener viva la memoria de espacios emblemáticos. Lo que buscamos es dejar una marca en el territorio", señaló Bruno Cariglino, que está a cargo del área de Patrimonio del Municipio de Lomas .

Este proyecto se desarrolla en conjunto con la Universidad de San Martín (UNSAM) , el Conicet y con financiamiento de la Universidad de Bristol y la Red Internacional de Memoria EDJAM . En estos últimos años pusieron placas azules en el Ex Pozo de Banfield , Cementerio de Disidentes de Llavallol , Cementerio Judío Ashkenazí de Centenario y en la esquina donde ocurrió la Masacre de Budge .

En la página web de Cartografías Íntimas en Comunidad hay un recorrido de memoria por Lomas compuesto por un mapa, fotos e información sobre lugares emblemáticos. El proyecto fue declarado de "Interés Municipal" por el Concejo Deliberante.

Una escuela con 31 desaparecidos por la dictadura militar

Desde comienzos de los 70, cuando se atravesaban momentos de alta ebullición política, la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt tenía un Centro de Estudiantes muy activo que organizaba debates, actividades y reclamos. Con la llegada de la dictadura cívico-militar, en poco más de un año se produjeron los secuestros y desapariciones de 31 estudiantes, docentes y graduados.

La División Perdida está integrada por Alicia Chihee, Alicia Cerrota, Cristina Prosperi, Raúl Ceci, Hugo Rizzo, Norma Cerrota, Susana Papic, Patricia Ronco, Sergio Cotter, Silvia Streger, Claudia Istueta, Julio Montoto, Mario Geffner, Beatriz Le Fur, Mabel Ochipinti, Víctor Galuz, Leonel Saubiette y Germán Gavio.

En abril inauguraron carteles con los nombres de los estudiantes desaparecidos.

También forman parte los maestros y bachilleres Guillermo Savloff, Evangelina Carreira, Beatriz Quiroga, Guillermo Tamburini, Eduardo Streger, Osvaldo Plaul, Máximo Wettengel, Juan Castro, José Ventura y Miguel Ángel Butron.

En el marco del programa Esquinas por la Memoria, en abril de este año se pusieron carteles con los nombres de los desaparecidos en los cruces de las calles Manuel Castro y Monteagudo, Las Heras y Manuel Castro, y sobre Azara y Las Heras. Dentro del ENAM también se inauguró una escultura y la puesta en valor del mural en homenaje a La División Perdida realizado por estudiantes, docentes y ex docentes.