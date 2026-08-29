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29 de agosto de 2026
Vintage.

La historia jamás contada sobre el escándalo de Wanda Nara y el slip de Diego Maradona

Wanda Nara comenzó a ganar popularidad hace 20 años luego de un encuentro con Diego Maradona que fue captado por Intrusos.

Wanda Nara y Diego Maradona.&nbsp;

Wanda Nara y Diego Maradona. 

Diego Maradona había viajado a Mar del Plata con su amigo Alejo Clérici. Ambos estaban invitados a la fiesta de la Revista Gente, que se celebraba en un lujoso hotel de la ciudad balnearia.

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Según se contó en su momento, en determinado momento de la noche, Wanda Nara habría ingresado a la habitación de Diego Maradona para pasar la noche con el ídolo.

El video muestra a Wanda Nara saliendo del hotel vistiendo una remera blanca y un slip negro. Las imágenes fueron captadas por Intrusos, que tenía el dato de que Diego Maradona, por entonces de 45 años, había pasado la noche con una joven de 18.

Jorge Rial contó el detrás de escena

Jorge Rial, muchos años después del famoso video de Wanda Nara con el slip negro de Diego Maradona, el por entonces conductor de Intrusos reveló picantes datos.

"Fabio Cuggini, el peluquero, me llamó para decirme que él estaba por la ruta Mar del Plata-Buenos Aires y que había visto a Maradona con una mina en un hotel. Wanda Nara, así me dijo que se llamaba", inició su relato Jorge Rial sobre lo ocurrido.

Según el periodista, Wanda Nara le blanqueó a un productor de Intrusos su objetivo de ser famosa. Entonces, según el periodista, desde el programa de América TV decidieron colaborar con el deseo modelo a cambio de tenerla en exclusiva.

Wanda Nara, en días de su encuentro con Diego Maradona.

Wanda Nara, en días de su encuentro con Diego Maradona.

"Nuestro camarógrafo era Beto. Maradona estaba dormido y no podíamos sacarle el calzoncillo. Betito decidió sacrificar su calzoncillo. Wanda estaba hablando por teléfono en esas imágenes en las que se la ve usando un calzoncillo. La historia decía que estaba hablando con el padre, pero estaba hablando conmigo y yo le iba diciendo cómo tenía que moverse mientras Betito la filmaba. La coacheé yo", reveló Jorge Rial sobre lo ocurrido con Wanda Nara.

Wanda Nara le brindó a Intrusos el primer móvil de su vida y frente a las cámaras de América TV dijo que ella y Diego Maradona eran "solo amigos". “Todavía soy virgen, Maradona ni me tocó”, había dicho Wanda Nara.

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