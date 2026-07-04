Colin Farrell recordó su beso con Diego Maradona: "Noche inolvidable"

El actor irlandés Colin Farrell volvió a ser tapa de portales al recordar con cariño su "noche inolvidable" con Diego Maradona , a quien se refirió como su "héroe absoluto". Además, reveló la historia detrás del histórico beso que se dieron con el ídolo al hablar del Mundial 2026.

Sus declaraciones formaron parte de una entrevista descontracturada que brindó a James Corden, en su ciclo televisivo After Hours, donde hablaron sobre el Mundial 2026.

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En esa misma línea, el conductor sorprendió al actor con las imágenes de su encuentro con el mítico 10 de la Selección argentina, correspondientes a una noche en Buenos Aires en 2005.

“Fue una de las mejores noches de mi vida. Realmente”, expresó el artista. “Siempre había querido conocer Buenos Aires por Maradona y por lo que significó para mí el Mundial de México 86. Era mi héroe absoluto”, reconoció.

Según el relato, Farrell estaba en Uruguay grabando escenas para Miami Vice cuando un problema hizo que el rodaje se pospusiera por una semana: “Mi papá estaba conmigo, era la primera vez que me visitaba en un set”, recordó.

Aprovecharon para hacerse una escapada de tres días a Buenos Aires: “Tuvimos una gran noche... Llegamos al hotel, nos reservaron una mesa para los dos en un restaurante. Alguien allí nos recomendó un boliche y fuimos".

Fue allí cuando el actor coincidió con el máximo ídolo: “Vi luces, fotógrafos y gente abriéndose paso. De repente apareció él. Nunca voy a olvidar ese momento. Era un genio de apenas un metro sesenta y cinco, pero con una presencia inmensa“, rememoró.

Colin Farrell recordó su beso con Diego Maradona.

Su beso con Diego Maradona

Lejos de mostrarse sorprendido, el actor recordó con cariño aquel momento: “Cuando conocés a alguien a quien admiraste toda tu vida, el género deja de importar”, comentó entre risas.

Ese no fue el único encuentro que tuvieron durante su visita. Farrell reveló que volvieron a verse al día siguiente y que Diego Maradona tenía preparado un regalo muy especial: una camiseta firmada dedicada a su padre, quien fue jugador de fútbol en su juventud.

“Cuando llegué al hotel pensé que era para mí, pero estaba dedicada a mi papá. Al principio me sorprendió, pero después entendí el enorme gesto que había tenido Diego”, señaló.