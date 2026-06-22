A 40 años de la gesta eterna de Diego Maradona contra Inglaterra en México 1986

El calendario marca una cifra redonda que estremece el corazón de cualquier futbolero: se cumplen exactamente 40 años del partido más icónico, místico y políticamente cargado en la historia de los Mundiales. El 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Diego Armando Maradona se convirtió en leyenda.

Aquel cruce por los cuartos de final del Mundial 86 trascendía lo estrictamente deportivo. Con las heridas de la Guerra de Malvinas aún a flor de piel, el segundo tiempo de ese partido dividió la historia del fútbol en un antes y un después a través de dos acciones separadas por apenas 240 segundos.

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Ese partido jugado en el Estadio Azteca , además estuvo precedido por "La Mano de Dios", otra de las obras maestras (aunque fuera de la ley) de Diego Maradona en una ilegalidad genial que sólo era capaz de protagonizar el astro argentino.

Las dos acciones que marcaron a fuego la carrera de Diego Armando Maradona se dieron en el mismo partido, para que fuera recordado por siempre en el partido más icónico y mitológico de la historia de la Selección Argentina.

Tras un rechazo defectuoso de un defensor inglés, el "Diez" saltó al unísono en el minuto 51 con el gigante arquero Peter Shilton. Con una picardía criolla irrepetible, impactó el balón con su puño izquierdo simulando un cabezazo. El árbitro convalidó el gol y el propio Diego inmortalizó el mito al declarar que el tanto se hizo "un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios".

Solo cuatro minutos después, la redención fue artística. Maradona recibió un pase corto de Héctor Enrique en campo propio y comenzó una cabalgata de 52 metros en 10.6 segundos. Dando 44 pasos y 12 toques precisos con la zurda, dejó en el camino a cinco futbolistas británicos antes de desparramar al arquero y empujar la pelota a la red. El relator Víctor Hugo Morales inmortalizó el momento entre lágrimas bautizándolo como el "Barrilete Cósmico".

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Un legado que se transformó en identidad nacional

A cuatro décadas de aquella hazaña, el impacto de ese 2 a 1 sobre Inglaterra sigue completamente vigente en la cultura popular. El denominado Gol del Siglo fue elegido formalmente por la FIFA tras una votación global en el año 2002 como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo.

En honor a la excelsa obra de arte de la segunda anotación, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) modificó la ley para que cada 22 de junio se celebre esta efeméride en todo el país.

Por su parte, la histórica camiseta azul que Diego Maradona utilizó en el segundo tiempo de aquel encuentro fue subastada en mayo de 2022 por la cifra récord de 9.2 millones de dólares, lo que demuestra que el mito sigue cotizando en lo más alto de la historia del deporte.

El recuerdo de Diego Armando Maradona gambeteando ingleses bajo el cielo de México sigue siendo, a 40 años, el refugio feliz y el orgullo más grande de un pueblo que nunca olvidará su tarde más gloriosa.