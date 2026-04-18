Una película revive el encuentro entre Argentina e Inglaterra en México 86

Diego Maradona, a punto de marcar uno de sus goles.

El próximo jueves llegará a los cines “El Partido”, una película documental que revive el encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986 , donde Diego Maradona marcó dos de los goles más recordados de la historia.

La película cuenta con la participación de Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y Ricardo Giusti.

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Con una duración de 91 minutos, al igual que el partido de 1986 , la película reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes.

Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra.

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Basada en el libro “El Partido” de Andrés Burgo, está dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco. Cabral también dirige el drama fantástico Risa y la cabina del viento, protagonizado por el debut actoral de Cazzu y Diego Peretti.

Por su parte Franco, formado en la Universidad del Cine (FUC), dirigió varios cortometrajes premiados en prestigiosos festivales, como el Festival Internacional de Cine de Shanghái y BAFICI, y desde 2010 ha dirigido comerciales y videoclips en América Latina y Europa.

La producción de “El Partido” está a cargo de la nominada al Oscar y ganadora de un Emmy Flora Fernández Marengo, de larga trayectoria cinematográfica.