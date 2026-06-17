miércoles 17 de junio de 2026
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17 de junio de 2026
En celeste y blanco.

El Polaco y Barby Silenzi alentaron a la Selección Argentina en "banda"

El Polaco y Barby Silenzi organizaron una juntada familiar y de amigos para ver el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El Polaco y Barby Silenzi.&nbsp;

El Polaco y Barby Silenzi. 

De esta forma, El Polaco y Barby Silenzi organizaron una numerosa y concurrida reunión grupal para ver el partido este martes por la noche.

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La historia de la bailarina mostró a una numerosa banda de amigos y familiares, todos con camisetas de la Selección Argentina, reunidos frente al televisor.

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El Polaco y Barby Silenzi

El Polaco y Barby Silenzi

El Polaco y Barby Silenzi, bien acompañados

“La banda”, escribió con corazones celestes y blancos, en una imagen que reflejó el espíritu colectivo de la noche y que fue celebrada en las redes sociales.

En la postal que compartieron, se lo ve a El Polaco con sus hijas, sus hermanos y algunos amigos que se juntaron a compartir el comienzo del andar de la Selección Argentina.

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