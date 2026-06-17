Lionel Messi se floreó y la Selección Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026

Lionel Messi la rompió y Argentina goleó en su debut
El campeón del mundo dijo presente. Con un Lionel Messi intratable, la Selección Argentina goleó por 3 a 0 a su par de Argelia y arrancó a paso firme su camino en el Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato tras coronarse en Qatar 2022. El lomense Facundo Medina fue titular.
El equipo albiceleste no se lució, pero sacó el partido adelante con autoridad. Y lo consiguió gracias a Messi. El 10 rosarino estuvo inspirado y redondeó un encuentro brillante: convirtió tres goles y fue determinante para que el seleccionado sume sus primeros tres puntos en esta Copa del Mundo.
La noche mágica del rosarino arrancó de entrada. A los 5 minutos avisó que estaba dulce con el gol que le anularon por posición adelante, pero 10 minutos más tarde, después del gol anulado del combinado argelino y en el momento más complicado del equipo, se vistió de héroe y con un remate de media distancia acomodó la historia: golazo y tranquilidad.
A partir de ahí, el equipo de Lionel Scaloni creció en el juego y empezó a dominar a las acciones. Con buena circulación y mucha movilidad, marcó el ritmo del desarrollo, aunque le faltó claridad en el último toque para ampliar el resultado. Por eso, en los minutos finales de la etapa inicial, Argelia se animó y tuvo sus aproximaciones.
Esas dudas del final continuaron en el comienzo del complemento hasta que nuevamente apareció el 10. Ahora, en su rol de rebotero. Messi, en posición de "9", capturó un rebote largo del arquero Zidane tras un remate de Alexis Mac Allister y puso el 2 a 0 con un toque sutil.
Con ese gol, Argentina empezó a sentenciar la historia, pero golpe final llegó a los 31 minutos y otra vez lo propinó Messi, que después de combinar con Nicolás González, sacó un esquinado remate contra el palo para darle cifras definitivas al partido. Así, con el rosarino como gran figuras, la Selección Argentina arrancó a paso firme su camino en el Mundial.
Final del partido: ¡GANÓ ARGENTINA!
Gran debut de la Selección Argentina, que goleó por 3 a 0 a Argelia en el debut en el Mundial 2026. Lionel Messi, con tres goles, la gran figuras en el Kansas Stadium.
¡¡EL TERCERO DE MESSI: GOOOOOL DE ARGENTINA!!
El rosarino condujo, combinó con Nicolás González y con un remate pegado al palo, marcó el tercero de su cuenta personal para que la Selección Argentina tenga un debut soñado en el Mundial 2026.
¡NO TE VAYAS NUNCA!Messi y el triplete para el 3-0 ante #Argelia. pic.twitter.com/l4GpyvilVH— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Zidane se lució y le tapó otro gol a Messi
El 10 de la Selección Argentina se metió al área y sacó un fuerte remate, pero Zidane respondió bárbaro y evitó otro tanto del rosarino.
¡¡GOOOOL DE ARGENTINA!!
Otra vez Lionel Messi. Ahora, de goleador. El astro rosarino capturó el rebote del arquero argelino tras un remate de Mac Allister y con un toque sutil puso el 2 a 0.
¡DOBLETE DEL CAPITÁN!A los 60', Messi aprovechó el rebote de Zidane y puso el 2-0 ante Argelia. pic.twitter.com/QW8DR8G79I— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Argentina, cerca del segundo
Robó Medina en campo propio, condujo Messi y Lautaro Martínez, tras el pase del 10, no pudo vencer la resistencia del arquero Zidane.
¡Arrancó el segundo tiempo en Kansas City!
La Selección Argentina y Argelia disputan los últimos 45 minutos.
¡Final del primer tiempo!
Argentina le gana por 1 a 0 a Argelia al cabo de los primeros 45 minutos en el Kansas Stadium.
Argelia mejoró y se acerca al arco del Dibu Martínez
El combinado africano empezó a encontrar espacios en los últimos minutos y avisó con un par de aproximaciones, aunque no trajeron problemas para Emiliano Martínez.
Argentina creció a partir del gol
El tanto de Lionel Messi trajo tranquilidad al equipo albiceleste, que a partir de ahí empezó a dominar el encuentro con mucha tenencia y buena circulación.
¡¡GOLAZOOOO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA!!
Lionel Messi recibió un preciso pase entrelíneas de Rodrigo De Paul y sacó un violento remate desde afuera para el 1 a 0 de la Albiceleste.
¡GOLAAAAAAZO CAPITÁN!A los 17', Messi puso el 1-0 ante Argelia en el debut. ¡VAMOS, SELECCIÓN! pic.twitter.com/l7r9D02BJW— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
Ahora gol anulado a Argelia
Chaibi tuvo el 1-0 para los africanos con una definición al primer palo, pero el árbitro, por asistencia del VAR, anuló la jugada por posición adelantada.
ANULADO EL GOL DE ARGELIA Chaibi puso en ventaja a los africanos sobre Argentina, pero también fue ANULADO por fuera de juego. ¡¡RESPIRA LA ALBICELESTE EN KANSAS!! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/qAqBsSgGLB— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026
Gol anulado a Lionel Messi
El astro rosarino había convertido con un preciso remate a la red tras recibir un pase de Lautaro Martínez, pero el árbitro inhabilitó la jugada por posición adelantada del "10" argentino.
¡¡ERA UN GOLAZO DE ARGENTINA, ERA DE LIONEL!! Messi puso el 1-0 para la Albiceleste, pero fue ANULADO por fuera de juego de la Pulga. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EUlg8PC4ry— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026
¡Arrancó el partido en Kansas City!
La Selección Argentina ya juega ante su par de Argelia por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026.
#FIFAWorldCup#Argentina #Argelia ¡Comenzó el partido! Juega el defensor del título, juega la #Scaloneta ¡#VamosArgentina por una nueva ilusión! pic.twitter.com/BS6rZVwmda— Selección Argentina (@Argentina) June 17, 2026
La Selección Argentina ya está en la cancha para el debut
Con Lionel Messi a la cabeza, el combinado albiceleste saltó al campo de juego del Kansas Stadium bajo el grito "dale campeón, dale campeón...". Se viene el partido.
¡ACÁ VAMOS DE NUEVO, ARGENTINA! El CAMPEÓN DEL MUNDO ya está en el terreno de juego para enfrentar a Argelia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/H6XsdSUhbn— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026
Así recibió la hinchada Argentina a Lionel Messi y compañía
El equipo de Lionel Scaloni saltó al campo de juego para hacer los últimos movimientos y fue ovacionado por la gran cantidad de hinchas que dicen presente en Kansas.
EL PÚBLICO ARGENTINO RECIBIÓ A LA SELECCIÓN CANTANDO “DALE, CAMPEÓN” pic.twitter.com/JpkCEL922i— TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026
¿Cuántos lomenses sumaron minutos en Mundiales?
Facundo Medina se convertirá en el quinto representante de Lomas de Zamora en sumar minutos en una Copa del Mundo. Antes lo hicieron Héctor Yazalde en Alemania 1974; Diego Maradona en España 1982, México 1986, Italia 1990 y EE.UU 1994; Pablo Cavallero en Francia 1998 y Corea y Japón 2002; y Clemente Rodríguez en Sudáfrica 2010.
Debut confirmado: ¡Facundo Medina será titular en Argentina!!
El defensor de Lomas de Zamora aprovechó la lesión de Nicolás Tagliafico y se metió en el 11 titular de la Selección Argentina. Jugará de lateral izquierdo y en Kansas tendrá su debut mundialista.
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Así formarán la Selección Argentina y Argelia en el debut en el Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.
Hora: 22. Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Estadio: Kansas City Stadium. TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mitelefe.com, TV Pública, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.