miércoles 17 de junio de 2026
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17 de junio de 2026
Arrancó con todo.

Lionel Messi se floreó y la Selección Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026

Con tres goles y otro partido sobresaliente, Lionel Messi condujo el triunfo de la Albiceleste, que goleó 3 a 0 a Argelia en el debut por el Grupo J.

Lionel Messi brilló y la Selección Argentina tuvo un debut soñado.

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Lionel Messi la rompió y Argentina goleó en su debut

El campeón del mundo dijo presente. Con un Lionel Messi intratable, la Selección Argentina goleó por 3 a 0 a su par de Argelia y arrancó a paso firme su camino en el Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato tras coronarse en Qatar 2022. El lomense Facundo Medina fue titular.

El equipo albiceleste no se lució, pero sacó el partido adelante con autoridad. Y lo consiguió gracias a Messi. El 10 rosarino estuvo inspirado y redondeó un encuentro brillante: convirtió tres goles y fue determinante para que el seleccionado sume sus primeros tres puntos en esta Copa del Mundo.

La noche mágica del rosarino arrancó de entrada. A los 5 minutos avisó que estaba dulce con el gol que le anularon por posición adelante, pero 10 minutos más tarde, después del gol anulado del combinado argelino y en el momento más complicado del equipo, se vistió de héroe y con un remate de media distancia acomodó la historia: golazo y tranquilidad.

A partir de ahí, el equipo de Lionel Scaloni creció en el juego y empezó a dominar a las acciones. Con buena circulación y mucha movilidad, marcó el ritmo del desarrollo, aunque le faltó claridad en el último toque para ampliar el resultado. Por eso, en los minutos finales de la etapa inicial, Argelia se animó y tuvo sus aproximaciones.

Esas dudas del final continuaron en el comienzo del complemento hasta que nuevamente apareció el 10. Ahora, en su rol de rebotero. Messi, en posición de "9", capturó un rebote largo del arquero Zidane tras un remate de Alexis Mac Allister y puso el 2 a 0 con un toque sutil.

Con ese gol, Argentina empezó a sentenciar la historia, pero golpe final llegó a los 31 minutos y otra vez lo propinó Messi, que después de combinar con Nicolás González, sacó un esquinado remate contra el palo para darle cifras definitivas al partido. Así, con el rosarino como gran figuras, la Selección Argentina arrancó a paso firme su camino en el Mundial.

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Final del partido: ¡GANÓ ARGENTINA!

Gran debut de la Selección Argentina, que goleó por 3 a 0 a Argelia en el debut en el Mundial 2026. Lionel Messi, con tres goles, la gran figuras en el Kansas Stadium.

messi-gol

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¡¡EL TERCERO DE MESSI: GOOOOOL DE ARGENTINA!!

El rosarino condujo, combinó con Nicolás González y con un remate pegado al palo, marcó el tercero de su cuenta personal para que la Selección Argentina tenga un debut soñado en el Mundial 2026.

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Zidane se lució y le tapó otro gol a Messi

El 10 de la Selección Argentina se metió al área y sacó un fuerte remate, pero Zidane respondió bárbaro y evitó otro tanto del rosarino.

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¡¡GOOOOL DE ARGENTINA!!

Otra vez Lionel Messi. Ahora, de goleador. El astro rosarino capturó el rebote del arquero argelino tras un remate de Mac Allister y con un toque sutil puso el 2 a 0.

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Argentina, cerca del segundo

Robó Medina en campo propio, condujo Messi y Lautaro Martínez, tras el pase del 10, no pudo vencer la resistencia del arquero Zidane.

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¡Arrancó el segundo tiempo en Kansas City!

La Selección Argentina y Argelia disputan los últimos 45 minutos.

seleccion argentina argelia

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¡Final del primer tiempo!

Argentina le gana por 1 a 0 a Argelia al cabo de los primeros 45 minutos en el Kansas Stadium.

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Argelia mejoró y se acerca al arco del Dibu Martínez

El combinado africano empezó a encontrar espacios en los últimos minutos y avisó con un par de aproximaciones, aunque no trajeron problemas para Emiliano Martínez.

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Argentina creció a partir del gol

El tanto de Lionel Messi trajo tranquilidad al equipo albiceleste, que a partir de ahí empezó a dominar el encuentro con mucha tenencia y buena circulación.

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¡¡GOLAZOOOO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA!!

Lionel Messi recibió un preciso pase entrelíneas de Rodrigo De Paul y sacó un violento remate desde afuera para el 1 a 0 de la Albiceleste.

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Ahora gol anulado a Argelia

Chaibi tuvo el 1-0 para los africanos con una definición al primer palo, pero el árbitro, por asistencia del VAR, anuló la jugada por posición adelantada.

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Gol anulado a Lionel Messi

El astro rosarino había convertido con un preciso remate a la red tras recibir un pase de Lautaro Martínez, pero el árbitro inhabilitó la jugada por posición adelantada del "10" argentino.

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¡Arrancó el partido en Kansas City!

La Selección Argentina ya juega ante su par de Argelia por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026.

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La Selección Argentina ya está en la cancha para el debut

Con Lionel Messi a la cabeza, el combinado albiceleste saltó al campo de juego del Kansas Stadium bajo el grito "dale campeón, dale campeón...". Se viene el partido.

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Así recibió la hinchada Argentina a Lionel Messi y compañía

El equipo de Lionel Scaloni saltó al campo de juego para hacer los últimos movimientos y fue ovacionado por la gran cantidad de hinchas que dicen presente en Kansas.

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¿Cuántos lomenses sumaron minutos en Mundiales?

Facundo Medina se convertirá en el quinto representante de Lomas de Zamora en sumar minutos en una Copa del Mundo. Antes lo hicieron Héctor Yazalde en Alemania 1974; Diego Maradona en España 1982, México 1986, Italia 1990 y EE.UU 1994; Pablo Cavallero en Francia 1998 y Corea y Japón 2002; y Clemente Rodríguez en Sudáfrica 2010.

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Debut confirmado: ¡Facundo Medina será titular en Argentina!!

El defensor de Lomas de Zamora aprovechó la lesión de Nicolás Tagliafico y se metió en el 11 titular de la Selección Argentina. Jugará de lateral izquierdo y en Kansas tendrá su debut mundialista.

Embed - Diario La Union on Instagram: "EL LOMENSE FACUNDO MEDINA SERÁ TITULAR A horas del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni tiene todo listo: el oriundo de Villa Fiorito será parte de los 11 titulares y ocupará el lateral izquierdo en reemplazo de Nicolás Tagliafico. Los 11 contra Argelia: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, FACUNDO MEDINA; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez. Info: @gastonedul"
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Así formarán la Selección Argentina y Argelia en el debut en el Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

Hora: 22. Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Estadio: Kansas City Stadium. TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Mitelefe.com, TV Pública, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

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