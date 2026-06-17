Lionel Messi se floreó y la Selección Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026

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Lionel Messi la rompió y Argentina goleó en su debut

El campeón del mundo dijo presente. Con un Lionel Messi intratable, la Selección Argentina goleó por 3 a 0 a su par de Argelia y arrancó a paso firme su camino en el Mundial 2026, donde buscará el bicampeonato tras coronarse en Qatar 2022. El lomense Facundo Medina fue titular.

El equipo albiceleste no se lució, pero sacó el partido adelante con autoridad. Y lo consiguió gracias a Messi. El 10 rosarino estuvo inspirado y redondeó un encuentro brillante: convirtió tres goles y fue determinante para que el seleccionado sume sus primeros tres puntos en esta Copa del Mundo.

La noche mágica del rosarino arrancó de entrada. A los 5 minutos avisó que estaba dulce con el gol que le anularon por posición adelante, pero 10 minutos más tarde, después del gol anulado del combinado argelino y en el momento más complicado del equipo, se vistió de héroe y con un remate de media distancia acomodó la historia: golazo y tranquilidad.

A partir de ahí, el equipo de Lionel Scaloni creció en el juego y empezó a dominar a las acciones. Con buena circulación y mucha movilidad, marcó el ritmo del desarrollo, aunque le faltó claridad en el último toque para ampliar el resultado. Por eso, en los minutos finales de la etapa inicial, Argelia se animó y tuvo sus aproximaciones.

Esas dudas del final continuaron en el comienzo del complemento hasta que nuevamente apareció el 10. Ahora, en su rol de rebotero. Messi, en posición de "9", capturó un rebote largo del arquero Zidane tras un remate de Alexis Mac Allister y puso el 2 a 0 con un toque sutil.

Con ese gol, Argentina empezó a sentenciar la historia, pero golpe final llegó a los 31 minutos y otra vez lo propinó Messi, que después de combinar con Nicolás González, sacó un esquinado remate contra el palo para darle cifras definitivas al partido. Así, con el rosarino como gran figuras, la Selección Argentina arrancó a paso firme su camino en el Mundial.