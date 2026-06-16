Facundo Medina será titular en el debut de Argentina: quién fue el último lomense que jugó un Mundial

Facundo Medina será parte del equipo titular de la Selección Argentina que enfrentará a Argelia por la primera fecha del Mundial 2026 y de esta manera se sumará a la lista de futbolistas de Lomas de Zamora que jugaron oficialmente partidos en las Copas del Mundo.

El oriundo de Villa Fiorito se ganó un lugar en el equipo principal de Lionel Scaloni por la lesión de Nicolás Tagliafico y ocupará el lateral izquierdo de la defensa en el estreno de la Scaloneta en Kansas City.

Arrancó con todo. Lionel Messi se floreó y la Selección Argentina tuvo un debut soñado en el Mundial 2026

Con la decisión que tomó el entrenador del combinado albiceleste, Medina no sólo cumplirá uno de sus grandes sueños, sino que además pasará a integrar la lista de futbolistas lomenses en sumar minutos en Mundiales junto a sus vecinos Diego Maradona y Héctor “Chirola” Yazalde , también oriundos de Fiorito , y al arquero Pablo Cavallero y el defensor Clemente Rodríguez .

El último que tuvo el honor de representar a la Selección Argentina en un partido de la Copa del Mundo fue Clemente Rodríguez . El recordado lateral izquierdo de Boca Juniors , que se formó futbolísticamente en Los Andes , integró la nómina de futbolistas que participó en Sudáfrica 2010 y fue el propio Maradona el que lo hizo debutar en un Mundial.

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Al igual que Medina, que hoy ocupará el lateral izquierdo, Clemente jugó en esa posición en el triunfo por 2-0 ante Grecia por la tercera fecha de aquel certamen. El nacido en Ingeniero Budge completó los 90 minutos y fue su único partido mundialista, ya que no participó de los otros encuentros del seleccionado nacional.

No es el único: los otros lomense con minutos en Mundiales

Sin poner a Maradona en la lista, que participó de cuatro Mundiales y es el segundo argentino con más partidos en la máxima cita del deporte mundial, los otros representantes que tuvo Lomas de Zamora fueron Héctor Yazalde y Pablo Cavallero.

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“Chirola” Yazalde disputó el de Alemania 1974. Allí disputó tres encuentros, todos como titular, y convirtió dos goles. Cerró su participación con 258 minutos en cancha.

Cavallero, por su parte, representó al país en Francia 1998 y Corea y Japón 2002, pero sus únicos partidos oficiales en el segundo. En ese torneo jugado en Asia, fue el arquero titular en los tres partidos de la Albiceleste y cerró su participación con un total de 270 minutos en cancha, en los que recibió dos goles.