Sonó un tema de El Polaco en un show callejero en Irlanda y se armó una fiesta

El Polaco, de Temperley a las calles de Dublin gracias al artista Grabriel Cavagna.

Se sabe que la música argentina es bien recibida en el mundo. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlo. Se viralizó un video grabado en Dublin, capital de Irlanda, en el que la banda que encabeza el artista argentino Gabriel Cavagna toca un tema de El Polaco y el público se enciende.

¿Cómo es el video viral? Bastaron los primeros acordes de "Deja de llorar" para que el público (con algunos argentinos infiltrados) ya se predispongan de otra manera, en medio de miradas y risas cómplices mientras suena el temazo del hincha de Temperley. El trencito se armó al ritmo de: "Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero, voy a demostrarte con mi amor. Que yo no soy igual a todos los que amaste. Quiero hacerte mía, ser tu amor".

"Tocando una de @elpolaco en Dublín. El 2025 tuve el honor de cantarlo en vivo con él y este 2026 vuelve a Dublín y vamos a estar abriendo su show si estás en Irlanda", dice Gabriel e invita a los que estén ahí a ser parte de ese show.

El artista bonaerense se hizo famoso por tocar cumbia en pleno centro comercial de Dublin. Graba y publica las reacciones de quienes escuchan el género por primera vez y la fiesta que se arma en la calle. Nació en Castelar, pero decidió mudarse al país europeo a mediados de 2022 con un propósito claro: vivir una experiencia diferente.

Además de hacer shows callejeros, toca en bares. Asegura que los irlandeses se sorprenden mucho cuando escuchan cumbia por primera vez, y dicen que "los pone felices". El video viral: Embed - Gabriel Cavagna on Instagram: "Tocando una de @elpolaco en Dublín El 2025 tuve el honor de cantarlo en vivo con el y este 2026 vuelve a Dublín y vamos a estar abriendo su show si estás en Irlanda y todavía no tenes el ticket podes conseguirlo en el link de mi perfil . . . . #argentinosenirlanda #argentinosporelmundo #latinosenirlanda #cumbiaargentina #elpolaco" View this post on Instagram

Compartí esta nota en redes sociales:







