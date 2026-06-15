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15 de junio de 2026
Sin vueltas.

La banca de Martín Bossi a la Selección Argentina: "Nunca subestimen a un argentino"

Martín Bossi recogió el guante luego de que la Selección Argentina no esté considerada por muchos como una de las favoritas para ganar el Mundial 2026.

Martín Bossi, a full con la Selección Argentina.&nbsp;
Martín Bossi, a full con la Selección Argentina. 

El artista lomense Martín Bossi, al margen de su talento en escena, es un apasionado hincha de Los Andes y de la Selección Argentina. Por ese motivo, tomó la palabra sobre las posibilidades del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la previa del debut en el Mundial 2026.

“Vine a tomar aire al balcón, estoy re caliente y ya estoy entrando en calor”, expresó el artista en el inicio de su video que compartió en las redes sociales.

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Luego hizo referencia a los análisis deportivos y a las predicciones que se difundieron en torno al Mundial 2026: “¿Así que Argentina para el resto del mundo y para el mercado de las apuestas no está ni dentro de los cinco favoritos para ganar el Mundial?”.

Martín Bossi contra las críticas a la Selección Argentina

Para Martín Bossi, las críticas y la falta de reconocimiento pueden transformarse en una motivación extra para el plantel argentino: “El ninguneo para nosotros es combustible que se enciende”, aseguró.

Además, hizo referencia a algunos de los máximos referentes del equipo y pidió que sigan generando ese desafío para los jugadores.

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“Hagan enojar a Messi, hagan ofender al Cuti Romero, hagan sentir molesto al Dibu”, lanzó Martín Bossi en su mensaje, mencionando a varios integrantes de la Selección Argentina.

“Sigan hablando y hagan enojar a estos chicos porque los argentinos podemos estar peleados por todo, nos enfrentamos por todo, pero cuando nos unimos un ratito hacemos cosas grandes”, afirmó.

Con su descargo, dejó una frase final que resumió su postura frente a quienes ponen en duda al equipo campeón del mundo: “Nunca subestimen a un argentino”.

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