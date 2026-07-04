Natalia Sismonda presenta "A las tierras de Ivaschuk" en La Rueca

Natalia Sismonda, en escena.

Natalia Sismonda sale a escena el sábado a las 19,30 en el Teatro La Rueca de Monte Grande con “A las tierras de Ivaschuk”, un espectáculo de la Compañía La Cucurruca. Es una propuesta destinada a público familiar, a partir de los 6 años.

La obra es una aventura poética y payasa donde nuestra heroína payasa, emprende un viaje hacia sus raíces, hacia su identidad en busca de las tierras de su abuela ucraniana, en Oberá, Misiones. Entre risas, música y emoción, descubrirá que lo desconocido puede volverse hogar.

Natalia Sismonda, en escena. Natalia Sismonda y su largo camino Natalia Sismonda es actriz, clown, mimo y creadora. En su adolescencia, comenzó teatro en el Teatro de las Nobles Bestias de Temperley y se formó como actriz en el Conservatorio de Arte Dramático. Además, es egresada de la escuela de mimo en un teatro de Escobar y del Lerchundi.

En el mundo del clown comienza de forma autodidacta junto al Circo Toupet en el año 2003. Luego perfecciona sus técnicas de clown, máscaras e intérprete físico con diferentes maestros como Marcelo Savignone, Walter Velazquez, Gabriel Chame, Toto Castiñeiras y el francés Manu Sembely, entre otros.

En el año 2010 estrena su unipersonal "Acucurrucame", con el que recorre diferentes países de América latina y Europa. Al margen de seguir con sus espectáculos, actualmente forma parte de la producción general del Festival de Payasas al Trote. Luego subió a escenas las puestas "Atroden" y "Arafue", entre otras aventuras.

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