Detienen en Lomas de Zamora al líder de una banda de piratas del asfalto

Un delincuente acusado de liderar una banda de piratas del asfalto fue detenido en Lomas de Zamora , luego de que organizara robos a camiones que transportaban pollo y carne.

Los hechos tuvieron lugar en Lanús . El primero, ocurrido el 8 de abril, tuvo como víctima a un chofer de 26 años que trabaja para un frigorífico de Santa Fe y transportaba 3000 kilos de carne de cerdo. Tres ladrones armados que se movilizaban en un Toyota Corolla lo interceptaron en el cruce de las calles San Martín y Jean Jaures .

Tras obligarlo a subir al auto, uno de los asaltantes tomó el volante del camión. Minutos después, liberaron a la víctima en Lomas de Zamora y le devolvieron el camión, pero sin la carga.

Días después, un chofer del frigorífico “El Fortín” de Zárate sufrió el robo de su camión con 900 cajones de pollo en Lanús. Lo asaltaron en Miller y Aristóbulo del Valle , lo subieron al mismo auto y lo liberaron en Villa Diamante. Al igual que en el otro robo, el camión fue abandonado sin la mercadería.

El líder, detenido en Lomas de Zamora

Elementos incautados al líder de la banda en Lomas de Zamora.

Tras la denuncia de los dos robos, la DDI de Lanús quedó a cargo de la investigación y analizó cámaras de seguridad de los centros de monitoreo de Lomas de Zamora y Lanús para reconstruir el recorrido de los delincuentes. Eso, sumado al examen de las comunicaciones telefónicas de los ladrones, permitió identificar domicilios vinculados a la banda.

En uno de los procedimientos, realizado en Lomas de Zamora, fue arrestado M.E.C., el líder de la banda. Le incautaron cuatro teléfonos celulares y una réplica de una pistola Bersa Thunder 9 milímetros.

Mientras se trabaja en la búsqueda de su cómplice, el pirata del asfalto detenido quedó imputado por el delito de “robo agravado de mercadería en tránsito” y fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Avellaneda-Lanús.