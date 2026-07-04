sábado 04 de julio de 2026
Escribinos
4 de julio de 2026
Robó en Lanús.

Detienen en Lomas de Zamora al líder de una banda de piratas del asfalto

Se dedicaban a robar camiones que transportaban pollo y carne. El cabecilla fue arrestado tras un allanamiento en Lomas.

Los robos quedaron grabados por cámaras de seguridad.

Los robos quedaron grabados por cámaras de seguridad.

Un delincuente acusado de liderar una banda de piratas del asfalto fue detenido en Lomas de Zamora, luego de que organizara robos a camiones que transportaban pollo y carne.

Los hechos tuvieron lugar en Lanús. El primero, ocurrido el 8 de abril, tuvo como víctima a un chofer de 26 años que trabaja para un frigorífico de Santa Fe y transportaba 3000 kilos de carne de cerdo. Tres ladrones armados que se movilizaban en un Toyota Corolla lo interceptaron en el cruce de las calles San Martín y Jean Jaures.

Lee además
Dinero recuperado en los allanamientos.
Megaoperativo.

Allanamientos en Lomas por robos de boqueteros: recuperan enormes sumas de dinero
La Policía Federal encabezó los operativos.
Allanamientos.

Con operativos en Lomas, cayó una banda que vendía vehículos y autopartes robadas

Tras obligarlo a subir al auto, uno de los asaltantes tomó el volante del camión. Minutos después, liberaron a la víctima en Lomas de Zamora y le devolvieron el camión, pero sin la carga.

Días después, un chofer del frigorífico “El Fortín” de Zárate sufrió el robo de su camión con 900 cajones de pollo en Lanús. Lo asaltaron en Miller y Aristóbulo del Valle, lo subieron al mismo auto y lo liberaron en Villa Diamante. Al igual que en el otro robo, el camión fue abandonado sin la mercadería.

El líder, detenido en Lomas de Zamora

Elementos incautados al líder de la banda en Lomas de Zamora.

Elementos incautados al líder de la banda en Lomas de Zamora.

Tras la denuncia de los dos robos, la DDI de Lanús quedó a cargo de la investigación y analizó cámaras de seguridad de los centros de monitoreo de Lomas de Zamora y Lanús para reconstruir el recorrido de los delincuentes. Eso, sumado al examen de las comunicaciones telefónicas de los ladrones, permitió identificar domicilios vinculados a la banda.

En uno de los procedimientos, realizado en Lomas de Zamora, fue arrestado M.E.C., el líder de la banda. Le incautaron cuatro teléfonos celulares y una réplica de una pistola Bersa Thunder 9 milímetros.

Mientras se trabaja en la búsqueda de su cómplice, el pirata del asfalto detenido quedó imputado por el delito de “robo agravado de mercadería en tránsito” y fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Avellaneda-Lanús.

Temas
Seguí leyendo

Allanamientos en Lomas por robos de boqueteros: recuperan enormes sumas de dinero

Con operativos en Lomas, cayó una banda que vendía vehículos y autopartes robadas

Quedó detenido por "homicidio" el colectivero que atropelló y mató a un delincuente en Fiorito

El Concejo Deliberante de Lomas reconoció el trabajo social de la ONG Princesas Solidarias

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Más de 700 personas participaron del festejo del Día de la Virgen del Huerto en Temperley.
Fiesta anual patronal.

Temperley: así fue el tradicional festejo del Colegio Nuestra Señora del Huerto

Las más leídas

Te Puede Interesar

Colin Farrell con Diego Maradona. 
Va de retro.

Colin Farrell recordó su beso con Diego: "Noche inolvidable"