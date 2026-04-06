Control y prevención en Lomas de Zamora: instalan nuevas cámaras, alarmas y lectoras de patentes

Para seguir reforzando la prevención del delito en los distintos barrios de Lomas de Zamora , el Municipio está instalando nuevas cámaras , alarmas y lectoras de patentes .

"A pedido de los vecinos y del Foro de Seguridad , en Temperley instalamos dos puntos de cámaras nuevos: uno que enfoca directamente la calle San Blas y otro que enfoca la calle Avellaneda. En el último año instalamos 300 cámaras y más de 300 alarmas que están conectadas directamente al Centro de Operaciones de Lomas ", informaron desde la Secretaría de Seguridad.

Ya hay más de 1.300 cámaras distribuidas en distintos puntos de la ciudad que son observadas desde el Centro de Operaciones con el objetivo de brindar una rápida respuesta ante hechos delictivos y situaciones de riesgo .

También colocaron una nueva lectora de patentes en el cruce de la Avenida Eva Perón y Salta, en San José , llegando a más de 76 instaladas en puntos estratégicos de Lomas . Las lectoras registran todas las patentes de los vehículos y, cuando alguno tiene una actividad sospechosa o pedido de captura , desde el Centro de Operaciones se emite una alerta que activa los protocolos de actuación correspondientes. Esto también permite colaborar con la Justicia mediante el aporte de las imágenes como pruebas para avanzar en investigaciones.

En Lomas también hay más de 150 patrulleros recorriendo las calles y 1.365 alarmas comunitarias. A su vez, tanto de día como de noche hay patrullajes permanentes y controles de tránsito en avenidas, calles internas, zonas comerciales y accesos. Los efectivos interceptan vehículos e identifican a los ocupantes con el objetivo de disminuir y neutralizar el accionar delictivo. También chequean la documentación obligatoria que deben tener para circular.

Cómo funciona la app de seguridad para celulares

Una herramienta de prevención que pueden usar los vecinos es la aplicación de Seguridad Lomas para celulares, que tiene botones antipánico para pedir ayuda a Policía, Bomberos y Ambulancia en caso de emergencias o situaciones sospechosas. Desde el Centro de Operaciones se encargan de monitorear cada solicitud para que los efectivos y profesionales de cada área asistan rápidamente al lugar.

Además de la posibilidad de incorporar fotos y audios a los alertas, con la aplicación se puede hacer sonar la sirena de la alarma más cercana y acceder a un mapa con la ubicación de las alarmas y el rango de cobertura. También permite mandar alertas ante riesgo por situaciones de violencia de género.

Para descargarla gratis hay que entrar a las tiendas de Google Play y App Store. Luego deben registrarse con los datos y escanear el código de barras que aparece en la parte inferior del DNI. A continuación recibirán un código de verificación por WhatsApp que debe ser ingresado al momento del registro.