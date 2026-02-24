martes 24 de febrero de 2026
Escribinos
24 de febrero de 2026
Herramienta.

App Seguridad Lomas: más vecinos se capacitan y se suman a la prevención

El personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio realizó recorridas personalizadas para fomentar la descarga e instalación de la app Seguridad Lomas.

App Seguridad Lomas: más vecinos se capacitan y se suman a la prevención.

App Seguridad Lomas: más vecinos se capacitan y se suman a la prevención.

Capacitaciones en los barrios de Lomas de Zamora

El personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio realizó recorridas personalizadas para fomentar la descarga e instalación de la app Seguridad Lomas.

Lee además
Una herramienta clave para fortalecer la seguridad y la prevención.
Prevención.

Las ventajas de registrarse en la aplicación de Seguridad Lomas
De día y de noche hacen operativos para fortalecer la seguridad en Lomas.
Desde el Municipio.

Intensifican los operativos de seguridad en Lomas para prevenir delitos

El objetivo primordial de las jornadas desarrolladas en Temperley y San José fue brindar asesoramiento técnico a los vecinos y comerciantes, asegurando que cada ciudadano cuente con un canal directo y eficiente para reportar incidentes o situaciones de riesgo en tiempo real.

Los equipos del CGM correspondiente caminaron las calles Blanco Encalada e Indalecio Gómez, donde asistieron a los vecinos y comerciantes en el proceso de configuración de la plataforma en sus teléfonos celulares.

Simultáneamente, en San José, se desarrolló una actividad de similares características en el cruce de las calles Dinamarca y Sigmund Freud. Durante las charlas, los agentes explicaron las funcionalidades de la aplicación, que permite enviar notificaciones inmediatas al sistema de monitoreo local, agilizando el desplazamiento de las patrullas y los servicios de emergencia en cada cuadrícula del distrito.

Cómo funciona la App Seguridad Lomas

La App Seguridad Lomas funciona como un botón de pánico digital que optimiza los recursos tecnológicos del Estado local en función del cuidado de los barrios.

Al concluir las jornadas, las autoridades reafirmaron el compromiso de extender estas capacitaciones a todas las localidades del partido, entendiendo que la cercanía con el vecino y la innovación tecnológica son los ejes centrales para garantizar un ambiente más seguro para todos los lomenses.

Temas
Seguí leyendo

Las ventajas de registrarse en la aplicación de Seguridad Lomas

Intensifican los operativos de seguridad en Lomas para prevenir delitos

El bajo nivel de Temperley sumó un lector de patentes para reforzar la prevención

Susto en el centro de Lomas por un incendio en un departamento

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Vecinos se acercaron para ayudar a derrumbar el búnker de drogas.
Allanamiento.

Así fue el operativo con el que desarmaron un búnker narco en Albertina

Las más leídas

Te Puede Interesar

Mauricio Macri, cerca de una ex de Gustavo Cerati.  video
¿Qué onda?

Qué pasa entre Mauricio Macri y una ex de Gustavo Cerati