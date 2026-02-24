App Seguridad Lomas: más vecinos se capacitan y se suman a la prevención.

El personal de la Secretaría de Seguridad del Municipio realizó recorridas personalizadas para fomentar la descarga e instalación de la app Seguridad Lomas.

El objetivo primordial de las jornadas desarrolladas en Temperley y San José fue brindar asesoramiento técnico a los vecinos y comerciantes, asegurando que cada ciudadano cuente con un canal directo y eficiente para reportar incidentes o situaciones de riesgo en tiempo real.

Los equipos del CGM correspondiente caminaron las calles Blanco Encalada e Indalecio Gómez, donde asistieron a los vecinos y comerciantes en el proceso de configuración de la plataforma en sus teléfonos celulares.

Simultáneamente, en San José, se desarrolló una actividad de similares características en el cruce de las calles Dinamarca y Sigmund Freud. Durante las charlas, los agentes explicaron las funcionalidades de la aplicación, que permite enviar notificaciones inmediatas al sistema de monitoreo local, agilizando el desplazamiento de las patrullas y los servicios de emergencia en cada cuadrícula del distrito.

Cómo funciona la App Seguridad Lomas

La App Seguridad Lomas funciona como un botón de pánico digital que optimiza los recursos tecnológicos del Estado local en función del cuidado de los barrios.

Al concluir las jornadas, las autoridades reafirmaron el compromiso de extender estas capacitaciones a todas las localidades del partido, entendiendo que la cercanía con el vecino y la innovación tecnológica son los ejes centrales para garantizar un ambiente más seguro para todos los lomenses.