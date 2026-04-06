Son de Lomas de Zamora y los descubrieron llevando mercadería extranjera de contrabando

Tres vecinos de Lomas de Zamora que traían mercadería de contrabando valuada en casi 5 millones de pesos fueron descubiertos por la Policía en plena ruta, en la provincia de Entre Ríos . Les incautaron todo lo que traían.

Todo ocurrió durante un operativo en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, ubicado sobre la Ruta Nacional N°12 a la altura del kilómetro 646, en el departamento La Paz. Los agentes pararon una Renault Duster en el que iban tres personas domiciliadas en Lomas de Zamora .

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Los uniformados pidieron la documentación de la camioneta y la inspeccionaron. A simple vista notaron que había varias cajas de gran tamaño, tanto en el baúl como dentro del vehículo. Al pedir que mostraran el contenido, observaron que había una gran cantidad de mercadería de origen extranjero .

Entre los elementos había vasos térmicos, termos, pavas enlozadas, wafleras, dos sistemas de audio de alta potencia, equipos de iluminación profesional y un amplificador de sonido.

policia entre rios Elementos incautados a los tres vecinos de Lomas de Zamora.

Contrabando por casi $5 millones

Como no tenían la documentación necesaria de la mercadería, los agentes debieron incautar todo lo que traían en la camioneta, por orden del Juzgado Federal de Paraná.

Por su parte, el personal de Aduana de Paraná realizó la correspondiente valuación de los elementos incautados y se determinó una cotización de aproximadamente $4.900.000.

A los tres lomenses se les inició una causa por el delito de infracción a la Ley Nacional 22.415 del Código Aduanero. No quedaron detenidos.