lunes 06 de abril de 2026
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6 de abril de 2026
Control policial.

Son de Lomas de Zamora y los descubrieron llevando mercadería extranjera de contrabando

En plena ruta, tres personas oriundas de Lomas fueron sorprendidas mientras transportaban varios elementos fabricados en el exterior, valuadas en $5 millones.

La mercadería estaba valuada en casi $5 millones.

La mercadería estaba valuada en casi $5 millones.

Todo ocurrió durante un operativo en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, ubicado sobre la Ruta Nacional N°12 a la altura del kilómetro 646, en el departamento La Paz. Los agentes pararon una Renault Duster en el que iban tres personas domiciliadas en Lomas de Zamora.

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Los uniformados pidieron la documentación de la camioneta y la inspeccionaron. A simple vista notaron que había varias cajas de gran tamaño, tanto en el baúl como dentro del vehículo. Al pedir que mostraran el contenido, observaron que había una gran cantidad de mercadería de origen extranjero.

Entre los elementos había vasos térmicos, termos, pavas enlozadas, wafleras, dos sistemas de audio de alta potencia, equipos de iluminación profesional y un amplificador de sonido.

policia entre rios
Elementos incautados a los tres vecinos de Lomas de Zamora.

Elementos incautados a los tres vecinos de Lomas de Zamora.

Contrabando por casi $5 millones

Como no tenían la documentación necesaria de la mercadería, los agentes debieron incautar todo lo que traían en la camioneta, por orden del Juzgado Federal de Paraná.

Por su parte, el personal de Aduana de Paraná realizó la correspondiente valuación de los elementos incautados y se determinó una cotización de aproximadamente $4.900.000.

A los tres lomenses se les inició una causa por el delito de infracción a la Ley Nacional 22.415 del Código Aduanero. No quedaron detenidos.

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