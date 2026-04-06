Banfield quiere hacer roncha en La Paternal para acercarse a los Play-Offs

Banfield comienza en La Paternal una seguidilla de partidos clave para determinar si le da la nafta para alcanzar los Play-Offs de la zona B del Torneo Apertura . Será la antesala del clásico con Lanús , a jugarse el lunes 13 en la Fortaleza de Cabrero y Guidi.

El partido ante Argentinos Juniors , válido por la 13º fecha, se jugará desde las 19 en el estadio Diego Armando Maradona . Arbitrará Pablo Echavarría, secundado por Sebastián Raineri y Javier Viglietti. Cuarto árbitro: Lucas Comesaña. VAR: Luis Lobo Medina. AVAR: Javier Mihura. TV: ESPN Premium.

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Los dirigidos por Pedro Trogilo cortaron ante Tigre (1-0) una racha de dos derrotas consecutivas. De ganar, llegarán a los 16 puntos, quedando a uno de Huracán, ubicado en el octavo puesto. Por su parte, el Bicho encadenó tres victorias consecutivas, con seis fechas invictas y expectante con 20 unidades.

Si Banfield quiere ser parte del selecto grupo deberá dar el golpe sobre la mesa y ganar en Gavilán 2151, donde no festeja desde el Torneo Clausura 2005, cuando se impuso por 2-1, con goles de Martín Andrizzi y Darío Cvitanich , con Julio Falcioni de entrenador.

De los cinco partidos que le quedan, Banfield jugará cuatro como visitante. Además de Argentinos Juniors, tiene a Lanús, Atlético Tucumán y el pendiente ante Barracas Central. Después del Granate, recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Banfield Banfield quiere ganar por primera vez como visitante.

Pedro Trogilo no ha podido lograr que su equipo sume fuera del estadio Florencio Sola, ya que perdió en sus cuatro salidas: Sarmiento de Junín, Belgrano de Córdoba, River Plate y Rosario Central. Con Argentinos Juniors será fundamental cortar la racha para tomar confianza de cara al Clásico del Sur.

El entrenador repetiría los mismos 11 que vencieron al Matador de Victoria, el 20 de marzo pasado. El único futbolista al límite de amarillas es el mediocampista Tomás Adoryan.

Probables formaciones de Argentinos Juniors y Banfield

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Nicolás Meriano, Danilo Arboleda e Ignacio Abraham; David Zalazar, Ignacio Pais, Santiago Esquivel y Lautaro Gómez; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Trogilo.

Hora: 19. Árbitro: Pablo Echavarría. Estadio: Diego Armando Maradona. TV: ESPN Premium.