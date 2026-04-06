lunes 06 de abril de 2026
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6 de abril de 2026
Sobre las tablas.

El prometedor proyecto que juntará a Malena Guinzburg y Carlos Belloso

Malena Guinzburg y Carlos Belloso junto a un gran elenco protagonizan la obra de teatro “Casual”, bajo la dirección de Pablo Fábregas.

Malena Guinzburg y gran elenco.&nbsp;

Malena Guinzburg y gran elenco. 

Malena Guinzburg y Carlos Belloso se reúnen en escena para “Casual”, una de las obras de teatro más prometedoras de la temporada 2026, acompañados por Diego Gentile, Micaela Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich, bajo la dirección de Pablo Fábregas.

La producción no es un estreno más en la calle Corrientes, sino que llega con el respaldo de haber sido elegida como la ganadora del Concurso Contar 2025. La función será el próximo 15 de abril en el Multiteatro y las entradas ya están a la venta.

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La trama sigue el trágico accidente de Leticia que, luego de quedar en coma, reúne a su círculo íntimo dentro de una sala de clínica: un abogado sin escrúpulos, una médica al borde del colapso (que refleja el burnout del sistema de salud), una hippie fanática del clonazepam y un agente inmobiliario insoportable.

La historia da un giro inesperado cuando deciden revisar su celular para descifrar qué fue lo que le pasó y encuentran una aplicación de encuentros casuales que revela una vida secreta de Leticia que ninguno imaginaba.

A medida que las notificaciones de las "citas" empiezan a llegar al teléfono, sus amigos descubren una versión desconocida y desinhibida de Leticia, obligándolos a enfrentarse a sus prejuicios mientras resuena una pregunta a la audiencia: ¿cuánto conocemos realmente a la gente que queremos y hasta dónde somos capaces de invadir la privacidad ajena?

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