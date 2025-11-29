Cómo será el regreso a El Trece de Las Chicas de la Culpa

Las Chicas de la culpa, en El Trece.

Las Chicas de la Culpa ya están listas para volver a conquistar la pantalla de El Trece y, el grupo integrado por Malena Guinzburg , Connie Ballarini, Fer Metilli y Natalia Carulias tendrá su gran debut este domingo a las 21.

Para estrenarse a lo grande eligieron sentar en el sillón a Adrián Suar , nada menos que el director de Pol-ka y una de las figuras más poderosas de la televisión argentina.

Buena onda. El mensaje de Lali Espósito para celebrar el primer libro de su mamá

Todo mal. El lapidario posteo de Candelaria Tinelli en medio de interna familiar

El cuarteto, que viene llenando teatros en todo el país y haciendo estallar las redes con su humor filoso, promete llevar su dinámica habitual al formato televisivo con un programa descontracturado, atrevido y completamente impredecible.

Adrián Suar será el primero en someterse al estilo del grupo con su humor ácido, chicanas, confesiones y situaciones incómodas que pondrán a prueba su seriedad.

Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fer Metilli y Natalia Carulias son referentes del stand up y de la comedia argentina, donde juntas construyeron una marca poderosa, con identidad propia y un público fiel que celebra su mirada directa y sin vueltas

“Nos hacen hacer 20 notas pero no nos deja decir nada”, bromeó Malena Guinzburg entre risas, aunque su compañera Fer Metilli aseguró que los espectadores “se van a divertir muchísimo”.

image Las chicas de la culpa, en El Trece.

LO NUEVO DE EL TRECE

Tras su éxito en el teatro y las redes, el grupo humorístico más querido de la escena local da el salto a la televisión con un formato original, atrevido y absolutamente imperdible.

En cada emisión, las comediantes trasladan todo su universo creativo, su complicidad y su mirada sin filtros sobre la vida y los vínculos.

El ciclo combina humor, entrevistas, improvisaciones, juegos y momentos inesperados, siempre con la espontaneidad que caracteriza al grupo. Además, cada programa contará con un invitado especial, que se sumará a las ocurrencias y debates en un clima relajado y desopilante.