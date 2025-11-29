Cómo será el regreso a El Trece de Las Chicas de la Culpa

Las Chicas de la Culpa ya están listas para volver a conquistar la pantalla de El Trece y, el grupo integrado por Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fer Metilli y Natalia Carulias tendrá su gran debut este domingo a las 21.
Para estrenarse a lo grande eligieron sentar en el sillón a Adrián Suar, nada menos que el director de Pol-ka y una de las figuras más poderosas de la televisión argentina.
El cuarteto, que viene llenando teatros en todo el país y haciendo estallar las redes con su humor filoso, promete llevar su dinámica habitual al formato televisivo con un programa descontracturado, atrevido y completamente impredecible.
Adrián Suar será el primero en someterse al estilo del grupo con su humor ácido, chicanas, confesiones y situaciones incómodas que pondrán a prueba su seriedad.
Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fer Metilli y Natalia Carulias son referentes del stand up y de la comedia argentina, donde juntas construyeron una marca poderosa, con identidad propia y un público fiel que celebra su mirada directa y sin vueltas
“Nos hacen hacer 20 notas pero no nos deja decir nada”, bromeó Malena Guinzburg entre risas, aunque su compañera Fer Metilli aseguró que los espectadores “se van a divertir muchísimo”.
Tras su éxito en el teatro y las redes, el grupo humorístico más querido de la escena local da el salto a la televisión con un formato original, atrevido y absolutamente imperdible.
En cada emisión, las comediantes trasladan todo su universo creativo, su complicidad y su mirada sin filtros sobre la vida y los vínculos.
El ciclo combina humor, entrevistas, improvisaciones, juegos y momentos inesperados, siempre con la espontaneidad que caracteriza al grupo. Además, cada programa contará con un invitado especial, que se sumará a las ocurrencias y debates en un clima relajado y desopilante.