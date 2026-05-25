Marixa Balli fulminó a Carmen Barbieri: "El daño que me hizo no tiene retorno"

Marixa Balli y Carmen Barbieri llevan muchos años distanciadas a partir de unos desafortunados comentarios que hizo la conductora sobre la bailarina. La mamá de Fede Bal había tildado de “viuda negra” y “mufa” a la intérprete de “La Cachaca” .

Luego de la esperada reconciliación de Georgina Barbarossa con Moria Casán , Marixa Balli se diferenció y aseguró que ella no podría hacer lo mismo con Carmen Barbieri.

"Nunca sentí sinceras sus disculpas porque después vuelve a decir cosas que no son correctas", lanzó la bailarina, sin vueltas, en diálogo con para Infama , en América TV.

"Ya pasó, no la tengo más en mi radar. A mí me dolió mucho lo que me hizo. No soy quien para no perdonar, lo que hago es no olvidar", aseguró Marixa Balli sobre esa vieja polémica.

Marixa Balli y Carmen Barbieri, sin retorno

Para Marixa Balli el daño que le hizo Carmen Barbieri con sus polémicos dichos no tiene retorno, en especial al tildarla de "mufa", y descarta un posible reencuentro entre ambas.

"Me hizo mucho daño y eso no vuelve atrás. Creo que no tiene idea del daño que me hizo. No se juega con ciertas cosas, traspasan todo, con eso no se jode", insistió la bailarina.

Marixa Balli, en un mal momento en MasterChef Celebrity. Marixa Balli, distanciada de Carmen Barbieri.

"No fue inocente, salió de ella, no hay olvido. No me prestaría para un abrazo porque sé que no es sincera, yo tengo mucha intuición", manifestó y apuntó; "¿Cómo volvés atrás? Me remonto a ciertos momentos y no puedo, fue muy doloroso, muy feo".

A pesar de todo, Marixa Balli aseguró que no la demandaría a Carmen Barbieri en la Justicia. "El daño ya está hecho. Es un tema que a mí me desagrada", sentenció.