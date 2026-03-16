Cómo fue la terrible pelea de Marixa Balli y Jorge Corona

Marixa Balli habló de Jorge Corona.

Marixa Balli recordó la pésima experiencia que vivió con Jorge Corona, que incluyó hasta violencia física, cuando ambos artistas compartían el elenco de una obra en la temporada de verano en el Teatro Lido de Mar del Plata, cuando corría el 2001.

"Él quiso reorganizar una paz, un encuentro en el camarín. Yo estaba con Gladys Florimonte. Entra con Corona y me pegó ahí. Se me tiró encima. Cuando me veía le provocaba algo, no sé qué. Cosas", contó Marixa Balli en Radio Pop.

Marixa Balli contó terribles detalles Marixa Balli comenzó otro fuertes detalles de lo ocurrido con el humorista. "Hoy hubiese sido terrible. En el momento que nos pegamos, que fue en la pata del escenario. Tenía que salir a un cuadro musical, donde tenía que estar relajada, y entré toda despeinada, con la ropa torcida. Fue terrible. Una locura. Cuando salgo a hacer el cuadro, Corona cruza gritando dónde estaba la hija de puta, que era yo… Y estaba ahí atrás bailando. Que no se diera vuelta y me viera porque era una locura. Muy fuerte", recordó.

Marixa Balli, en un mal momento en MasterChef Celebrity. Marixa Balli Marixa Balli habló de todo. Y siguió: "La obra era un exitazo. Ganamos un Premio Estrella de Mar. Yo renuncié. Mandé carta documento. Y en ese momento la prensa me seguía para todos lados. Me fui cuando comenzaba febrero. Plena temporada. En esas temporadas rabiosas. De mucha mucha gente”.

Marixa Balli finalmente dejó la obra de teatro y tuvo una gran despedida del público en la puerta del teatro, en un hecho que nunca pudo olvidar. "La despedida me quedó grabada. Era en el teatro Lido. Las dos calles, en las que tiene salida, Entre Ríos y Santa Fe, colmadas. La policía tuvo que cortar la calle del amor de la gente con pancartas. Las dos calles tomadas. Lo que me costó salir de la cochera. Fue para mí una despedida icónica. Todos los medios grabando y la gente gritando. Fue muy feo por lo que me fui pero muy emotivo por la gente", contó.

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