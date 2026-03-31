Banfield y una recta final complicada para avanzar a los playoffs

Después de este mini receso por la doble fecha FIFA, Banfield comenzará a transitar a partir del lunes la recta final del Torneo Apertura , teniendo un claro objetivo por delante: terminar dentro de los ocho primeros de la zona B para clasificar a los playoffs.

La última victoria ante Tigre en el estadio Florencio Sola alimentó el sueño de los hinchas banfileños y eso es lo que buscarán en las últimas cinco fechas del certamen. Sin embargo, el desafío no es sencillo, ya que tiene varios partidos complicados, entre ellos el clásico ante Lanús, y la mayoría son de visitante.

Hoy, con 13 puntos, el equipo de Pedro Troglio se ubica en la colocación 11 y está a tres unidades de Barracas Central, a quien enfrentará por el pendiente de la fecha 9 y es el último clasificado hasta el momento. En el medio, con 14, aparecen Huracán y Gimnasia de La Plata.

Por eso, en estos últimos cinco partidos de la fase regular, Banfield deberá sumar la mayor cantidad de puntos, teniendo en cuenta que parte de atrás y que necesita achicar diferencias con sus rivales más directos a fuerzas de victorias.

Una recta final complicada para Banfield

El Taladro no tendrá partidos sencillos en este camino en buscar de un lugar en los octavos de final, ya que cuatro de los cincos rivales que enfrentará se encuentran en una mejor colocación en la tabla de posiciones.

Por eso, el desafío es complicado. Y es que más allá del clásico ante Lanús, se topará con rivales como Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Barracas Central, todos ubicados en una mejor colocación. Y el restante será ante Atlético Tucumán, pero en el siempre complicado estadio José Fierro.

banfield Los jugadores de Banfield quieren dar la sorpresa.

Los primeros dos partidos de esta recta final son de visitante, los cuales podrían ser considerados como los más importantes. Y no es para menos. Dos buenos resultados alimentarían el sueño, mientras que dos derrotas dejarían a Banfield afuera de carrera para lo que viene.

Y esos dos rivales son Argentinos Juniors, a quien visitará el lunes en La Paternal, y Lanús, con quien se enfrentará el lunes 13 en la Fortaleza de Guidi y Cabrero. Luego de eso, sabrá sus reales posibilidades de clasificar.

Lo que viene después

Si supera estos dos exámenes, Banfield afrontaría las últimas tres fechas con un mejor panorama. Y si es dentro de los ocho mejor, mucho mejor. Esto se debe a que, después del derbi, disputará dos partidos de local, primero con Independiente Rivadavia (capaz clasificado y enfocado en la Copa Libertadores) y después con Barracas Central (también en competencia en la Copa Sudamericana). El único partido de visitante será ante Atlético Tucumán.