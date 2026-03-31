La dura infancia de Tomás Guidara, el defensor de Lanús

El defensor de Lanús Tomás Guidara abrió su corazón y dio detalles de su dura infancia, en la que fue abandonado por su padre antes de nacer y fue criado por sus abuelos maternos, en medio de “muchos problemas familiares”, según comentó.

En una entrevista con Pablo González en ESPN , el lateral derecho granate dio a conocer su historia de vida y sorprendió a todos con lo que expresó a horas del partido ante Platense por la fecha 13 del Torneo Apertura .

“Me críe con mis abuelos. Mi papá nunca se hizo cargo y mamá, cuando tenía un año, me entregó a otra familia. Cuando mis abuelos se enteraron dónde estaba, me fueron a buscar y ellos me criaron”, remarcó durante la charla.

Y en esa línea, agregó: “Yo me críe con mis abuelos, pero en la misma casa vivía mi mamá biológica. Y eso era complicado porque se generaban muchos problemas familiares. Siempre se le recriminaba que nunca se había hecho cargo y yo crecí escuchando un montón de cosas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039030296037720266&partner=&hide_thread=false Tomás Guidara y una historia de total superación: abandonado a poco tiempo de haber nacido, criado por sus abuelos y una infancia muy dura que debió afrontar.



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Todo esto fue muy duro para el defensor de 30 años, nacido en Córdoba y formado en las inferiores de Belgrano. “Todo fue muy difícil porque te vas criando con mucho enojo por lo que vas escuchando y viviendo”, recalcó. Sin embargo, a pesar de esta dura infancia, él nunca bajó los brazos y fue en busca de su sueño: ser futbolista profesional. Y lo consiguió.

A lo largo de carrera, y tras dar sus primeros pasos en el Pirata, jugó en Vélez, Huracán y actualmente lo hace en Lanús, donde recientemente se consagró campeón de la Recopa Sudamericana.

El día que el jugador de Lanús pasó la noche debajo de un puente

Una de las anécdotas que contó durante de la entrevista fue cuando se fue de la casa de sus abuelos por una discusión y pasó la noche debajo de un puente. “Al principio estaba enojado, pero después sentí miedo”, recordó.

tomas guidara lanus Tomás Guidara llegó este año a Lanús.

“Después de una discusión, agarré mis cosas y me fui. Como al otro día tenía que ir a entrenar temprano, encaré para la pensión, pero como no quería que me digan nada y tampoco que me hagan volver, me quedé a dormir en un puente. Ahí acomodé el bolso y me quedé. La verdad que sentí mucho frío y si bien al principio estaba bien, después empecé a sentir miedo”, concluyó.