El juvenil que debutó en Temperley ante Ferrocarril Midland por la Primera Nacional

Temperley sigue escalando posiciones en la Primera Nacional, tras el empate ante Ferrocarril Midland por la octava fecha de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Nicolás Domingo se llevó un empate como visitante y sueña con seguir siendo protagonista en la categoría.

Además, el entrenador Nicolás Domingo se inclinó por uno de los jovenes de las divisiones inferiores para que haga su estreno en el primer equipo. Nicolás Ávalos tuvo su debut con la camiseta de Temperley desde el inicio del partido y completó los 90 minutos del partido ante Midland. Integró la mitad de la cancha junto a Valentino Werro, Gabriel Esparza y Franco Benítez, en un 4-4-2 clásico que paró el director técnico del Gasolero.

Le puso pimienta. Angelini, picante tras el triunfo de Temperley: "Ganó el más grande del sur"

Pasión. El festejo de El Polaco luego del triunfo de Temperley ante Los Andes

Para Nicolás Ávalos fue la oportunidad de debutar con la camiseta de Temperley . El futbolista puede desempeñarse como zaguero central o mediocampista y ya firmó su primer contrato como profesional en el Gasolero. En esta ocasión, ocupó su lugar como volante.

"Estoy contento por el partido que hicimos, la verdad que dejamos todo. Hasta con uno menos fuimos para adelante y pudimos sacar un punto en una cancha dificil", aseguró Ávalos al término del partido.

Además, sostuvo: "Traté de estar tranquilo, me daban consejos. Trate de que no me ganen los nervios y la ansiedad. Este club me enseñó todo, arranqué desde los 6 años y es una alegría para mi poder debutar en este club".

En las anteriores fechas del campeonato, Ávalos había ido al banco de suplentes en 4 fechas. "Nicolás Domingo me dijo que tenia cosas para aportarle al equipo", reconoció.

Por último, el juvenil de 19 años de edad destacó que tiene como referentes a Adrián Arregui y que Gabriel Hauche lo aconseja: "Hablo mucho con ellos y trato de aprender todos los días".