domingo 05 de abril de 2026
Escribinos
5 de abril de 2026
Cantera Celeste.

El juvenil que debutó en Temperley ante Ferrocarril Midland por la Primera Nacional

Temperley no pasó del empate ante Midland como visitante y uno de los juveniles de las divisiones inferiores hizo su estreno en el primer equipo del Gasolero.

Nicolás Ávalos en el calentamiento previo a su debut en Temperley.

Nicolás Ávalos en el calentamiento previo a su debut en Temperley.

Temperley sigue escalando posiciones en la Primera Nacional, tras el empate ante Ferrocarril Midland por la octava fecha de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Nicolás Domingo se llevó un empate como visitante y sueña con seguir siendo protagonista en la categoría.

Además, el entrenador Nicolás Domingo se inclinó por uno de los jovenes de las divisiones inferiores para que haga su estreno en el primer equipo. Nicolás Ávalos tuvo su debut con la camiseta de Temperley desde el inicio del partido y completó los 90 minutos del partido ante Midland. Integró la mitad de la cancha junto a Valentino Werro, Gabriel Esparza y Franco Benítez, en un 4-4-2 clásico que paró el director técnico del Gasolero.

Lee además
El Polaco con los colores de Temperley. 
Pasión.

El festejo de El Polaco luego del triunfo de Temperley ante Los Andes
El festejo de Temperley en el clásico del sur.
Le puso pimienta.

Angelini, picante tras el triunfo de Temperley: "Ganó el más grande del sur"

Las sensaciones de Nicolás Ávalos tras su debut con la camiseta de Temperley

Para Nicolás Ávalos fue la oportunidad de debutar con la camiseta de Temperley. El futbolista puede desempeñarse como zaguero central o mediocampista y ya firmó su primer contrato como profesional en el Gasolero. En esta ocasión, ocupó su lugar como volante.

"Estoy contento por el partido que hicimos, la verdad que dejamos todo. Hasta con uno menos fuimos para adelante y pudimos sacar un punto en una cancha dificil", aseguró Ávalos al término del partido.

Además, sostuvo: "Traté de estar tranquilo, me daban consejos. Trate de que no me ganen los nervios y la ansiedad. Este club me enseñó todo, arranqué desde los 6 años y es una alegría para mi poder debutar en este club".

En las anteriores fechas del campeonato, Ávalos había ido al banco de suplentes en 4 fechas. "Nicolás Domingo me dijo que tenia cosas para aportarle al equipo", reconoció.

Por último, el juvenil de 19 años de edad destacó que tiene como referentes a Adrián Arregui y que Gabriel Hauche lo aconseja: "Hablo mucho con ellos y trato de aprender todos los días".

Temas
Seguí leyendo

El festejo de El Polaco luego del triunfo de Temperley ante Los Andes

Angelini, picante tras el triunfo de Temperley: "Ganó el más grande del sur"

El motivo por el que Marcos Echeverría se hizo amonestar en Temperley

Valentín Aguiñagalde, pieza clave de Temperley, renovó contrato

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Cabezazo al gol de Mauricio Asenjo.
En Lomas.

Los Andes se sacó la bronca y venció a Chaco For Ever

Por  Daniel Santiago

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nicolás Ávalos en el calentamiento previo a su debut en Temperley.
Cantera Celeste.

Quién es el juvenil de Temperley que debutó ante Midland