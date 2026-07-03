Una camioneta robada en Llavallol fue recuperada en Río Negro: estaba en un taller

Una camioneta que había sido robada en la localidad de Llavallol fue recuperada por la Policía tras un operativo realizado en la provincia de Río Negro . La encontraron en un taller mecánico.

Todo ocurrió durante una serie de tareas preventivas de control en el barrio General Lavalle de la ciudad de Viedma . Efectivos de la Comisaría 38° y el Departamento Sustracción de Automotores observaron una camioneta estacionada cuya chapa patente presentaba características inusuales .

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Ese detalle llamó la atención de los policías, que hicieron una inspección a fondo. El vehículo estaba en un taller mecánico a la espera de ser reparado. La verificación confirmó las sospechas.

Al consultar los datos de la patente y el motor en el sistema informático, los agentes observaron que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo por “ robo” , tras una denuncia radicada en la Comisaría 4ª de Llavallol , según precisaron fuentes oficiales.

Como si fuera poco, mientras inspeccionaban el taller, los policías hallaron una moto de 110 cc que también registraba un pedido de secuestro vigente en Viedma desde el año 2020.

Ante esta situación, la Policía secuestró los dos vehículos y los puso a disposición de la Justicia, para investigar cómo llegaron al taller. Los responsables de los mismos quedaron imputados por “encubrimiento” y se les inició una causa por presunta infracción al artículo 289 del Código Penal, pero no fueron detenidos.

Además, se estableció comunicación con la Justicia de Lomas de Zamora para realizar las actuaciones correspondientes.