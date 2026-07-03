Forestación, huerta y limpieza: llega a Llavallol una nueva Jornada Ambiental

La jornada en Llavallol se realizará en la Avenida del Rey y Cuyo.

Vecinos y familias de Llavallol podrán sumarse a la Jornada Ambiental de la Comunidad que el Municipio realizará este sábado con actividades como armado de huerta , plantación de árboles y pintura de un mural .

La iniciativa solidaria llega a los distintos barrios de Lomas de Zamora con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y el compromiso colectivo. En esta oportunidad, el punto de encuentro será en la Avenida del Rey y Cuyo con diferentes acciones que serán coordinadas por la Secretaría de Ambiente junto al CGM Llavallol .

Los vecinos que se acerquen van a participar de una forestación con plantas nativas y ribereñas para embellecer la zona, el armado de una huerta agroecológica, pintura de un mural y la erradicación de microbasurales.

Durante la jornada también habrá trabajos de limpieza en el Arroyo del Rey , mantenimiento de árboles y despeje lumínico, instalación de un punto de reciclaje en el Centro Integral de Salud Juan Bruno Tavano, colocación de nueva cartelería en el puente y un recorrida puerta a puerta por las casas del barrio para difundir el programa Día Verde y hablar sobre la importancia del cuidado del arroyo.

La semana pasada, en Albertina realizaron una jornada de embellecimiento en el Pasaje Arroyo del Rey (lindero a la cuenca) con plantación de árboles, limpieza e instalación de nuevos cestos de residuos para seguir promoviendo el cuidado del barrio.

Repavimentan calles y mejoran el sistema hídrico en Llavallol

Sobre la calle Melber, también conocida como "Pobladora", el Municipio está haciendo obras para ampliar la red pluvial mediante la construcción de más de 1.400 metros de desagües junto con sumideros, cámaras de inspección y conductos que van a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones.

La obra, que abarca más de 2 kilómetros desde Frías hasta Ruta 4, incluye 2.338 metros cuadrados de bacheo en hormigón para darle mayor fluidez al tránsito vehicular.