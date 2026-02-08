domingo 08 de febrero de 2026
Hábitos sustentables.

En Lomas de Zamora se desarrolla el programa de recolección diferenciada Día Verde

El Municipio lleva adelante acciones para cuidar el ambiente, convertir los residuos en recursos productivos y evitar que terminen en microbasurales.

En Lomas se desarrolla el programa de recolección diferenciada Día Verde.

En Lomas de Zamora hay diferentes acciones impulsadas por el Municipio para convertir los residuos en recursos productivos y evitar que terminen en microbasurales.

En los distintos barrios funcionan más de 60 Puntos de Reciclaje donde los vecinos pueden llevar papeles, cartones, plásticos, vidrios y metales. Los trabajadores de las cooperativas de reciclado se encargan de juntarlos y llevarlos a las plantas de tratamiento para procesarlos y clasificarlos adecuadamente para su posterior comercialización.

Los 60 Puntos de Reciclaje, cuyas direcciones pueden encontrarse en la web del Municipio, son el primer eslabón de una cadena de valor cuyo objetivo es que los residuos secos tengan una segunda vida útil, reduciendo significativamente la cantidad de basura que se destina a disposición final y promoviendo hábitos sustentables en la comunidad.

En Lomas de Zamora también se desarrolla el programa de recolección domiciliaria diferenciada Día Verde, que consiste en retirar los materiales reciclables por la puerta de las casas de los vecinos. En esta primera etapa, se lleva adelante los lunes en Llavallol, martes en Santa Catalina, miércoles en Banfield, jueves en Temperley y Turdera, y los sábados en Lomas. Siempre antes de las 10 de la mañana, los vecinos de cada localidad pueden separar sus residuos (papel, cartón, plástico, vidrio y metal) y sacarlos al cesto de la calle en una bolsa con un sticker que los identifique.

Los trabajadores de las cooperativas se llevarán los bolsas de los domicilios para seguir avanzando con el proceso de tratamiento y reutilización. Los stickers se pueden pedir en los Centros de Gestión Municipal (CGM) o descargarlos en la web del Municipio.

Charlas y acciones en clubes de barrio de Lomas de Zamora

A través del programa Mi Club Recicla, ya son 46 los clubes de barrio que participaron de talleres sobre la correcta separación de residuos y recibieron cestos, tachos y campanas de reciclaje para fortalecer las prácticas dentro de cada sede.

"Los clubes se convierten en referentes no solo en el ámbito deportivo, sino también en la concientización de los vecinos, enseñando la importancia de reducir, reutilizar y reciclar para construir un futuro más sustentable para todos y todas", destacaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad en relación a la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Relaciones Institucionales.

Durante el año pasado, en los clubes de barrio también organizaron plantaciones de árboles y erradicaciones de microbasurales para evitar focos de contaminación. También hubo fumigaciones y desratizaciones con el fin de reforzar la prevención y el cuidado de la salud.

