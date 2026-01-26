Desplegaron un operativo integral de limpieza en San José, Temperley

El operativo en San José incluyó barrido, corte de pasto, pintura y recolección de basura, entre otros trabajos.

El Municipio de Lomas de Zamora desplegó un operativo integral de limpieza en San José , Temperley, con múltiples trabajos para garantizar el cuidado y mantenimiento de las calles y espacios públicos.

"Compartimos con los trabajadores y las trabajadoras del Municipio el primer gran operativo especial de limpieza en verano en la ciudad de San José. En Lomas hay un equipo que con mucho esfuerzo trabaja para que las calles estén lindas y limpias, y para eso incorporamos más equipamiento, camiones y maquinaria", señaló el intendente Federico Otermín , quien formó parte del operativo y destacó "el compromiso tanto de trabajadores como de vecinos y vecinas para cuidar nuestra Casa Común ".

Sobre la Avenida República Argentina, desde Eva Perón hasta Warnes, hicieron una intervención de 800 metros con tareas de corte de pasto, pintura, recolección de basura, poda y despeje lumínico, forestación de árboles y plantas nativas, señalización, delimitaciones para reductores de velocidad, reemplazo de refugios y colocación de cartelería.

"En Lomas hay un equipo que con mucho esfuerzo trabaja para que las calles estén lindas y limpias", destacó Otermín.

La jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik, y la secretaria general, Aldana Scillama, también participaron del operativo que tuvo la presencia y colaboración de diferentes áreas locales.

limpieza san jose3 Hubo forestación de árboles y plantas nativas.

A través del programa Comunidad Lomas Limpia, todos los días hay jornadas de limpieza en calles, avenidas, veredas, plazas y estaciones de tren. Las cuadrillas también se encargan de liberar desagües, sumideros y bocas de tormenta con el objetivo de mejorar los drenajes y prevenir inundaciones durante los días de fuertes lluvias. A su vez, para que el agua de los arroyos circule correctamente hay operativos para sacar los residuos y las obstrucciones.

Máquinas y camiones para fortalecer la limpieza en Lomas

Comunidad Lomas Limpia tiene una flota compuesta por camiones volcadores, retroexcavadoras, minicargadoras, hidroelevadores, desobstructores, motoniveladoras, camiones atmosféricos, aspiradoras y trituradoras de hojas, entre otras máquinas y herramientas que permiten aumentar la capacidad operativa y llegar a más puntos de la ciudad con mayor frecuencia y eficiencia.

El año pasado recolectaron 279 mil toneladas de basura e hicieron más de 2.300 podas y 1.000 despejes lumínicos con el objetivo de mejorar la visibilidad, fortalecer la seguridad y prevenir cualquier situación de riesgo.

La basura es el principal foco de enfermedades y proliferación de plagas. También genera malos olores, impide la circulación y contamina los espacios públicos. Es por eso que, una de las medidas impulsadas por el Municipio es que la basura de los domicilios se debe sacar de domingo a viernes, de 19 a 21, con el fin de reducir los niveles de contaminación ambiental y sanitaria en las calles.