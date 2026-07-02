La danza la ayudó a salir de la depresión: ahora da clases y transmite su experiencia en Lomas

Marian López es de Lomas y supo salir adelante gracias a su fuerza personal que tuvo y a la danza que fue un factor importante.

La oportunidad de aprender y disfrutar del baile es lo que propone todos los jueves de 20.30 hasta la medianoche la profesora de americano rock Marian López en el Centro Cultural Dorado Arte de Lomas , pero lo hace desde una experiencia personal que pudo superar gracias a la danza.

La vida la fue llevando por un camino que ni ella esperaba, pasó de trabajar en una papelera en Temperley a dictar clases de baile gracias a su pareja Marcelo Ruiz, quien la incentivó para que se prepare y se anime. Juntos hacen un dúo de baile espectacular donde ponen a bailar americano rock a sus alumnos todos los jueves en pleno centro de Lomas.

"Brindamos clase y baile", contó la profe que vive en el Barrio Santa Marta de Lomas y añadió que los alumnos aprovechan la noche para quedarse a practicar lo aprendido y además disfrutan de comer algo rico en el espacio ubicado en Díaz Vélez 76, Lomas .

Americano rock es una fusión con el americano que se bailaba en las décadas del '80 y '90. "Son clases personalizadas porque tratamos de estar con cada uno ya que cada persona es diferente y cada uno tiene su tiempo para aprender, algunos lo hacen más rápido y otros mas lentos, pero todos se van felices porque logran algo que creyeron imposible de hacer", resaltó, y agregó que eso es "un mimo al alma" tanto para ella como profe como para sus alumnos.

Superó un momento difícil gracias a la danza

Al hablar de las clases que dicta, Marian siempre resalta los resultados y beneficios que genera el hecho de bailar porque ella misma sintió una transformación importante en su vida gracias a la danza, al poner el cuerpo en movimiento. Desde su lugar de profe se dedica a indicar un paso de baile, pero también a ayudar a las personas: "Para mí es lo más satisfactorio que me dio y me sigue las clases, el poder colaborar con el otro porque cada uno llega con una historia distinta".

Fue en 2000 cuando Marian atravesó una fuerte depresión, donde tuvo un intento de suicidio. "Mi angustia comenzó a raíz del fallecimiento de un tío que era como mi abuelo del corazón. Fue algo repentino que me atravesó totalmente porque tenía con él un gran vínculo de complicidad, respeto y amor", recordó.

En ese momento tan oscuro de su vida, una vecina que conoció Marian le recomendó las clases de salsa y bachata del profesor Martín Gauna. "El psiquiatra me recomendó que me enfoque en alguna actividad donde mi mente se mantenga ocupada y me dijo que tengo que sentir placer al hacerlo y el baile me dio eso porque me gustó desde siempre. De hecho yo quería estudiar danza clásica, pero mi mamá me puso a estudiar inglés", señaló.

A raíz de esa experiencia personal que le salvó la vida, Marian aseguró que siempre recomienda bailar: "Sin importar el tipo de género musical, pero es una actividad que ayuda muchísimo a despejar la mente".

Mover el cuerpo al ritmo de la música no sólo libera, también pone el foco mental en otro lado. "Lo recomiendo sobre todo a las personas que no le gusta hacer actividad física porque es totalmente beneficioso y personalmente siento que la vida me dio la chance de dedicarme a la danza como quería de chica porque hoy me dedico a esto, dictando las clases de americano rock", recalcó la profesional que se preparó para dictar clases.

Cómo llega la propuesta de las clases de americano rock

Poder dedicarse a dictar clases nace gracias a la propuesta de un conocido del ambiente americanero, según contó Marian: "El proyecto se lo propusieron a mi pareja hace casi cuatro años atrás, primero comenzamos en un lugar muy pequeño que apenas cabían 15 personas, pero en ese entonces yo era muy nueva en el ambiente y no me animaba a dar la clase con mi pareja, pero si estuve presente con los flyer, cobraba la entrada, difundía por las redes sociales".

Luego, Marian se decidió y comenzó a tomar clases particulares de perfeccionamiento con Gisela Salinas. "La profe que me preparó hoy en día es una de las mejores instructoras. También, tomé clases grupales de americano rock, clásico y combinado con Ariel Corbacho que es uno de los referentes del Americano".

Fue luego de esa preparación que se sintió más segura para pararse delante de los alumnos y dictar sus clases grupales. "Comencé y hoy tanto mi pareja como yo dictamos clases por igual", manifestó sobre las clases que dicta tanto para los principiantes como para los avanzados.

Fortalecer la autoestima gracias a la danza

Si hay alguien que siente en el cuerpo y en el alma, el ritmo de la música es Marian y trata de transmitir eso en cada una de sus clases. "Trato de brindar todo lo que sé y de ayudar si alguno de los alumnos se frustran porque siempre apuntamos a que se diviertan", aseguró.

Lo más importante para Marian y su pareja es que las personas aprendan a disfrutar la música, que la sientan. Sobre las experiencias que ha tenido como profe, reflexionó: "Hay un alumno que sufrió depresión y cuando tiene sus altibajos me dice 'hoy no estoy al 100%, pero vengo porque esto me ayuda a despejar la mente' y eso es a lo que apuntamos, me da satisfacción saber que una clase de baile esta ayudando a una persona en su vida personal a seguir adelante porque fue lo que me pasó a mí".

Lo que le sucede a Marian con los casos particulares y tan personales es que de cada caso también aprende. "Hay una persona muy tímida que siempre se fijaba en el que dirán y hoy gracias a las clases asegura que puede ser ella misma y moverse sin prejuicios y sin estar pendiente de la mirada del otro", siguió contando y aseveró que cada día siente más real lo del dicho "todo lo que das vuelve" porque "ese sería mi caso", manifestó con total seguridad.

La evolución de cada alumno dentro y fuera de la pista también está presente y es parte fundamental para ambos profes. "Uno de los alumnos que está hace rato con nosotros, en un principio sus únicas palabras eran 'buenas noches' o 'nos vemos la próxima clase', pero eso cambió paulatinamente cuando se unió a un grupo que se reúne para los cumples o con cualquier otra excusa y ahora nos pasa que en la clase hoy que decirle que se calle y es a eso a lo que apuntamos también, a fortalecer la autoestima a través del baile y creo que lo logramos", destacó la profe de Lomas.

Para conocer a Marian y compañía hay que ir al Centro Cultural Dorado Arte los jueves a partir de las 20.30 con todas las ganas de bailar o por lo menos entregarse a hacerlo, aprender y disfrutar del cuerpo en movimiento.