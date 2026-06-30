Murales por la memoria en Lomas: homenaje a Pedro Turner, el intendente desaparecido

Las paredes de Lomas de Zamora guardan historias, luchas y sueños. En Budge pintaron un mural en homenaje a Pedro Pablo Turner , el intendente desaparecido por la dictadura militar .

Murales por la Memoria es una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Juventud del Municipio . El primer encuentro se hizo en el Punto Joven "La Estación", de Fiorito , donde pibes y pibas que forman parte de los talleres se juntaron para compartir una merienda y escuchar la historia de Turner en palabras de su sobrina Analía. Después de charlar e intercambiar reflexiones, los jóvenes armaron los primeros bocetos del mural.

El CFP N°406 de Budge, ubicado sobre la calle Cipoletti 2198, fue el lugar elegido para hacer el mural cuyas primeras pinceladas se concretaron a través de un segundo encuentro en el que los jóvenes también jugaron al fútbol, festejaron el cumpleaños de un compañero, disfrutaron de una rica merienda y se llevaron unas pelotas de regalo.

La obra artística se completó mediante un tercer encuentro en el CFP con jóvenes del barrio, docentes, autoridades e integrantes de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Pablo Turner. Murales por la Memoria forma parte de las múltiples actividades que se vienen desarrollando en Lomas por los 50 años del golpe militar.

Turner, el intendente desaparecido por la dictadura militar

Recordado por su militancia obrera, Pedro Turner fue intendente de Lomas entre julio de 1973 y agosto de 1974. En poco tiempo llevó adelante proyectos muy importantes como la iluminación de todo el trayecto de Camino Negro (se inauguró en un tiempo récord de 29 días y a un costo mínimo), la extensión de la primera red de agua potable en Albertina, desagües en Budge, la creación de 17 centros deportivos y de la Escuela de Artes y Oficios.

En 1976, a tan solo días del golpe militar, decidió trasladarse a su provincia natal de Chaco donde fue detenido el 19 de abril por personal del Ejército y llevado a Buenos Aires. La causa de lesa humanidad por su desaparición actualmente está frenada en el Juzgado Federal de Instrucción N°3 y varios organismos siguen reclamando para que se llame a indagatoria a los culpables de los delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de libertad, tormentos y homicidios.

Este viernes, a las 15, en el CGM Lamadrid (Newton 4171) van a descubrir una placa en recuerdo a los 50 años de su desaparición. Anteriormente fue homenajeado en el hall del Municipio, CGM Turdera y en el CGM Budge. Mientras que el Jardín Nº946 de Budge pasó a llamarse Pedro Pablo Turner a través de un emotivo acto con alumnos, docentes, directivos, familiares y autoridades.