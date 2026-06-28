Inauguraron un imponente mural en honor a Leonardo Favio y a Adriana Acosta en Lomas de Zamora

Con el compromiso de renovar la Memoria, la Escuela Secundaria N° 49 Leonardo Favio de Lomas de Zamora inauguró un imponente mural con la imagen del artista que le dio nombre a la escuela junto a Adriana Acosta , exalumna de desaparecida en la última dictadura cívica militar.

La obra de arte se llevó a cabo en una de las paredes extensas del nuevo espacio deportivo del establecimiento educativo que ahora lleva el nombre de Adriana Acosta, una alumna brillante en la escuela y quien jugó al hockey en Lomas Athletic donde se destacó como capitana de su equipo y la Selección. Acosta fue secuestrada y desaparecida el 27 de mayo de 1978 con 22 años.

Nicolás Favio, hijo del recordado recordado cantautor, director de cine, productor cinematográfico, guionista, militante y político argentino, se acercó para apoyar la iniciativa y contó a La Unión lo que pudo vivir junto a los directivos, docentes y alumnos: "Presenciar la imposición del nombre del polideportivo 'Adriana Acosta' fue una experiencia muy emocionante. Ya había estado hace algún tiempo en la Escuela Secundaria N°49 cuando la bautizaron con el nombre de Leonardo Favio y quedé muy ligado al establecimiento educativo y a su gente".

Nicolás volvió a Lomas porque como él mismo dijo "no podía faltar". Así fue que estuvo en la previa, donde se terminaron los últimos detalles del mural con las dos imágenes tan icónicas de Favio y Acosta.

Embed - Nico Favio on Instagram: "Preparativos en la escuela secundaria N° 49 Leonardo Favio de Lomas de Zamora inaugurando el espacio deportivo Adriana Acosta . Adriana era una alumna brillante y querida de esta escuela y jugó al hockey en Lomas Athletic donde fue capitana de su equipo y la Selección. Fue secuestrada y desaparecida el 27 de mayo de 1978 con 22 años . Hoy en su memoria se inauguro el espacio deportivo que lleva su nombre ." View this post on Instagram

"Me invitaron nuevamente y fue todo muy hermoso, incluso el día estaba precioso. En esta oportunidad conocí la historia de Adriana Acosta. Cuando íbamos en el auto, durante el viaje, Patricia, una de las docentes que venía con nosotros nos empezó a contar sobre Adriana y cómo surgió la idea del polideportivo", contó Nicolás feliz de estar en contacto con una escuela tan comprometida como fue su padre.

También estuvo presente en la inauguración la hermana de Adriana Acosta, quien contó con más en profundidad quién era ella. "Escuchar a la hermana fue conocer a una parte de lo mejor de nuestra juventud desaparecida durante la dictadura en nuestro país con tan solo 22 años", expresó el hijo de Favio.

Una jornada inolvidable

Durante el acto, hubo números artísticos de danzas que hicieron los estudiantes, estuvieron presentes los abanderados y se interpretó una canción que hicieron en memoria de la exalumna desaparecida. "Un momento muy emocionante fue cuando los chicos con lenguaje de señas expresaron el himno Nacional Argentino, todo fue poético", resaltó Nicolás desde su vivencia personal.

"Fue una gran sorpresa, ver en medio del mural la frase de mi papá que dice 'No hay ningún misterio, todo es cuestión de amor'. Ver la imagen de papá a un lado y a Adriana Acosta con sus compañeras del equipo de Hockey del otro lado fue realmente un momento único", agregó.

Para coronar el momento sonó de fondo la canción "O quizás simplemente le regale una rosa" del recordado Leonardo Favio. "Fue un momento tan emotivo, realmente maravilloso", señaló con total sinceridad el hijo del gran artista que no sólo dejó huella en el mundo del espectáculo, también marcó a muchos por su militancia y su pensamiento político.

Un trabajo en conjunto

El mural se logró gracias a la determinación de las autoridades de la escuela junto al apoyo del Municipio de Lomas.

"Casi siempre se habla de la juventud en estos tiempos como una causa perdida, pero lo que vi en general, en las pibas y los pibes que estaban allí fueron rostros iluminados por la luz de la conciencia y la memoria, maestras y maestros llenos de amor por la vida trasmitiendo a estos chicos el valor del trabajo realizado", aseguró Nicolás y recalcó: "Nada grande se hace en soledad o con mezquindad. Los sueños se realizan no corriendo ciegamente atrás de ellos, sino caminando con ellos de la mano sin pasar por encima de nada ni de nadie".

Mirá el emotivo video de la inauguración