La pelota vuelve a rodar: llega a Lomas un nuevo torneo para jóvenes

La Copa Joven de la Comunidad es una propuesta impulsada por el Municipio para promover el acceso al deporte y la recreación en los barrios de Lomas de Zamora . El próximo martes realizarán un torneo relámpago de fútbol masculino .

En la competencia organizada por la Subsecretaría de Juventud podrán participar vecinos con su grupo de amigos, compañeras de la escuela o de un club. Cada equipo debe tener entre 5 y 10 jugadores que competirán en las categorías sub 16 (hasta 16 años) y sub 18 (hasta 18 años).

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El torneo se realizará el martes 30 de junio, a las 17, en el Centro de Formación Profesional N°406 de Budge que está sobre la calle Cipoletti 2198. Para participar hay que llenar este formulario y dejar los datos de un adulto responsable en caso de que sean menores de 18.

La Copa Joven de la Comunidad es una iniciativa que arrancó en 2024 y ya tuvo varios torneos de fútbol masculino y femenino, fútbol mixto, vóley mixto y handball femenino.

Talleres artísticos y deportivos para jóvenes de Lomas de Zamora

En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 29 años. Dentro de la rama artística hay clases de técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, arte sustentable, ensamble de música, circo, danzas urbanas, diseño y vestuario, artes visuales, canto e instrumento, danzas contemporáneas, escritura creativa y malabarismo.

Mientras que los interesados en hacer deportes pueden sumarse a los encuentros de taekwondo, vóley mixto, kickboxing, futsal, fútbol femenino, básquet, boxeo recreativo y hockey femenino. Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas de Zamora (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web oficial, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.