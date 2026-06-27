La pelota vuelve a rodar: llega a Lomas un nuevo torneo para jóvenes

La Copa Joven de la Comunidad es una propuesta impulsada por el Municipio para promover el acceso al deporte y la recreación en los barrios de Lomas de Zamora. El próximo martes realizarán un torneo relámpago de fútbol masculino.
El próximo martes realizarán una competencia de fútbol masculino en la que podrán participar equipos de las categorías sub 16 y sub 18.
La Copa Joven de la Comunidad es una propuesta impulsada por el Municipio para promover el acceso al deporte y la recreación en los barrios de Lomas de Zamora. El próximo martes realizarán un torneo relámpago de fútbol masculino.
En la competencia organizada por la Subsecretaría de Juventud podrán participar vecinos con su grupo de amigos, compañeras de la escuela o de un club. Cada equipo debe tener entre 5 y 10 jugadores que competirán en las categorías sub 16 (hasta 16 años) y sub 18 (hasta 18 años).
El torneo se realizará el martes 30 de junio, a las 17, en el Centro de Formación Profesional N°406 de Budge que está sobre la calle Cipoletti 2198. Para participar hay que llenar este formulario y dejar los datos de un adulto responsable en caso de que sean menores de 18.
La Copa Joven de la Comunidad es una iniciativa que arrancó en 2024 y ya tuvo varios torneos de fútbol masculino y femenino, fútbol mixto, vóley mixto y handball femenino.
En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 29 años. Dentro de la rama artística hay clases de técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, arte sustentable, ensamble de música, circo, danzas urbanas, diseño y vestuario, artes visuales, canto e instrumento, danzas contemporáneas, escritura creativa y malabarismo.
Mientras que los interesados en hacer deportes pueden sumarse a los encuentros de taekwondo, vóley mixto, kickboxing, futsal, fútbol femenino, básquet, boxeo recreativo y hockey femenino. Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas de Zamora (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web oficial, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.