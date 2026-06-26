La patinadora de Banfield que hizo campaña para poder competir en los Panamericanos se consagró campeona

La lucha de los deportistas amateurs hace que cada logró se sienta aún más importante. Así, fue lo que sintió ayer la patinadora artística de Banfield , Rocío Romero cuando se consagró Campeona Panamericana del Panamericano de Clubes Promocionales representando a Argentina y a todo Lomas de Zamora .

Pero, llegar al podio le costó. La joven de 17 años tuvo que salir a hacer una campaña para poder competir en el Torneo Panamericano ya que le exigían comprar la indumentaria oficial que era muy costosa. El conmovedor posteo le llegó a mucha gente que la ayudó, pudo competir y finalmente se consagró campeona argentina.

La banfileña que entrena en el Club Colón de Temperley se presentó en el Torneo Panamericano de Clubes y Naciones que se desarrolló en el Parque Roca donde anoche salió primera en el marco de una competencia donde participaron más de 30 países.

"Había chicas de Chile, Uruguay, México y Rochu fue elegida como campeona argentina en su categoría", comentó Mariana Martín que es la mamá de Rocío y quien la acompaña a todas las competencias. La mamá también agregó y agradeció la ayuda de quienes aportaron su granito de arena para ayudar a la deportista: "Sin la colaboración, esto no se hubiera hecho posible".

La emoción y el deber cumplido de la patinadora de Banfield

Ante tanta emoción por lo vivido anoche, Rocío puso en palabras lo que sintió hoy cuando se levantó a la mañana ya consagrada campeona argentina: "Estoy super contenta, es un logro y un título más para toda mi carrera deportiva. Es mi primera medalla internacional, es una alegría para todos los que me bancan, la verdad es que no me lo esperaba, pero fui muy segura, confiada y decidida a lo que yo quería obtener".

Cuando Rocío subió el posteo en su cuenta de Instagram @rochuuromero muchos se conmovieron y colaboraron con lo que tenían para que pueda presentarse a la competencia con la indumentaria oficial. "Gracias a toda la comunidad que ayudó, y colaboró con la ropa del seleccionado para que hoy pueda decir que soy campeona panamericana del panamericano de clubes promocionales".

Si bien la emoción de la joven aún está a flor de piel, resaltó: "No caigo todavía, sigo emocionada y a lo mejor eso me impide decir todo lo lindo que viví en esta experiencia, un sueño más que cumplido".

dd11d696-7d4c-4791-a6b5-e69dc7960127 Rocío Romera ganó su primera medalla en un torneo internacional.

Sobre el trabajo de los deportistas amateur recalcó: "Mucho trabajo hay detrás, a veces inivisible; sacrificio, días difíciles, decisiones, constancia y un esfuerzo con todo mi equipo que me acompaña siempre. Mi profesora Belu, Andre, Denu y Meli, quienes me entrenan en mi club, mi psicóloga deportiva, Vicky y mis sponsors, que hoy en día me acompañan, todos ellos hacen que el llegar a estos torneos sea un poco mas sencillo".

Sacrificio, perseverancia y muchas ganas de llegar a la cima es lo que hay en Rocío, en cada decisión y en todo lo que ella misma genera para llegar a la meta. "Llegar acá fue difícil, rifas, esfuerzo por parte de mi familia y mucha ayuda de personas que no conozco y de eso siempre voy a estar mas que agradecida", aseguró y agregó: "Algo que empezó en mi mente como un objetivo termino siendo realidad. Un orgullo representar estos colores y traer la medallla a casa, Argentina. Esto es solo el comienzo de lo que soy", concluyó la joven con un amplio futuro en su carrera.

Lo que se viene

Sobre lo que se viene en términos de competencia, la mamá de Rochu comentó que le quedan dos objetivos por delante a su hija. "En agosto es el Absoluto que determina quien es la campeona Nacional de cada categoría en San Juan", detalló y agregó: "Luego, en enero 2027 está latente la posibilidad de asistir a la Copa Orlando en USA".

Para la competencia en Estados Unidos necesitan recaudar una abundante cantidad de dinero para poder ser parte del contingente en que deberá estar Rocío durante el torneo. Para poder llegar a recaudar el monto total, ya lanzaron una campaña para pedir ayuda y más sponsor que colaboren con ella para poder viajar.

El talento de la joven está más que claro, pero a veces llegar a los lugares de las competencias es muy complicado para los deportistas amateur como en este caso sucede con el patín artístico.

Las piedras en el camino aparecen, pero también las colaboraciones para que Roció de Banfield siga ganando medallas, trofeos y reconocimientos adonde vaya y poner en lo más alto al país y a todo Lomas.